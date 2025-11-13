13日放送のMBS・TBS系バラエティ番組『プレバト!!』(毎週木曜19:00～)にハローキティが出演する。このたびMCの浜田雅功が笑顔でハローキティと触れ合う収録時の写真が公開された。

浜田雅功とハローキティ

2012年10月にスタートした『プレバト!!』は、芸能人の隠れた才能を専門家が査定し、ランキング形式で発表するカルチャースクールバラエティ。ダウンタウンの浜田雅功がMC、MBSアナウンサーの清水麻椰がアシスタントを務める。

今回は「消しゴムはんこ」「ヘアフラワーアート」「俳句」のスペシャルコラボ企画3本立て。

「消しゴムはんこ」は、ハローキティをはじめとするサンリオキャラクターたちとのコラボ作品を生み出すコンクール「サンリオ杯」を開催。それぞれ好きなサンリオキャラを選び、自身の消しゴムはんこによる世界観とのコラボ作品を作り上げる。消しゴムはんこの削り方や押し方はもちろん、存在感抜群のサンリオキャラに負けないようオリジナリティある作品に仕上げなければならない。

出場者はアート系コンクール12回優勝の光宗薫、ママになって初のコンクール挑戦となる田中道子、アート系最多8部門で特待生昇格組の辻元舞、丸太アートで優勝経験のあるつるの剛士、消しゴムはんこ査定で誰よりも経験と実績を重ねてきた田中要次、そして水彩画コンクールで2度優勝経験がある倉中るな、消しゴムはんこパラパラ漫画コンクール優勝者のしずちゃん(南海キャンディーズ)と錚々たる顔ぶれ。

それぞれアートの実力はもちろん、サンリオ愛でも引けをとらず、査定する田口奈津子先生も「みんな上手すぎます…」「もうどうしていいかわからない」と困惑するほど。その中で、田口先生が「全てが完璧。改善すべき点が思い当たらない」と手放しで絶賛したのは、誰のどんな作品か。

ファッション業界注目のアート、人と美しい花を一体化させる「ヘアフラワーアート」は、結婚情報誌とのコラボ企画で「ゼクシィ杯」を開催。収録直前の30分間にウエディングドレス姿のモデルの頭に秋の花を自由に生ける。挑戦するのは、高島礼子、平愛梨、松井愛莉、武田玲奈、松井ケムリ(令和ロマン)の5人。

「俳句」は、新設されたコラボチャンピオン決定戦の第3弾「はとバス杯」。バスガイドの解説トークが人気のおなじみ「はとバス」で行く観光地に実際に赴き、その魅力が伝わる一句を詠むという内容で、梅沢富美男、千原ジュニア村上健志(フルーツポンチ）、中田喜子、蓮見翔(ダウ90000)、かたせ梨乃の6人が挑戦する。

