お笑いコンビ・ダウンタウンの浜田雅功が16日、東京・麻布台ヒルズ ギャラリーで行われた浜田雅功展「空を横切る飛行雲」開会セレモニーに出席した。

10月19日～12月21日に麻布台ヒルズ ギャラリーで開催される浜田雅功展「空を横切る飛行雲」は、唯一無二の画力で知られる浜田雅功による初の個展。同展のために浜田が描き下ろした新作100点を展示し、会場内には個展と連動したコラボカフェ「喫茶はまだまさとティー」および、グッズショップ「雑貨はまだショプとし」も併設される。

司会の久代萌美から「画家・浜田雅功先生です」と紹介された浜田は、サングラスをかけて登場。「画家」「先生」呼びに笑いつつ、「自分なりに一生懸命描いたつもりです。表に出るときもこういう風に眼鏡をしないんですけど、ちょっとええ感じじゃないですか?」とご満悦の様子で、「いっぱいスタッフが関わっていただいてやっとたどり着いたという感じです。よくここまで来られたなと思っています」と語った。

セレモニーでは、浜田が描いた絵をもとに制作された立体作品に、浜田本人が命を吹き込む「目入れ式」を実施。また、浜田に加え、同展の企画・監修を務める高須光聖氏、クリエイティブ・ディレクターの北原和規氏、会場構成を担当したdot architectsの宮地敬子氏、吉本興業代表取締役副社長の藤原寛氏も参加し、テープカットが行われた。