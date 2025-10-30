お笑いコンビ・ダウンタウンの浜田雅功が、11月1日放送のMBS『ごぶごぶ』(毎週土曜13:54～)で母校を訪れる。

Shigekixと浜田雅功

『ごぶごぶ』は、ダウンタウン・浜田雅功、毎回替わる相方、スタッフが上下関係を捨て、五分五分の立場でロケを行うロケ番組。今回の相方は、前回に引き続き、日本を代表するブレイキンダンサー・Shigekix。世界大会を史上最年少の18歳で優勝して以降、数々の大会を制し、2024年にはパリ五輪にも出場した。

今回は、番組史上初となる浜田の母校での凱旋ロケを敢行。ダウンタウンを輩出した尼崎市立潮小学校に番組が初上陸する。実は、潮小学校はShigekixも“あること”で刺激を受けた場所であったという。

名曲「チキンライス」のジャケットにもなった正門に着くと、「うちの小学校や～ん」と母校を懐かしむ浜田。チキンライスの浜田×槇原敬之の2ショットに倣って、浜田×Shigekixでチキンライスのジャケ写を再現する。しかし、案内役のライセンス井本が「早く行きましょう」となにか急いでいる様子。「母校ってゆっくり見るもんやろ!」と文句を言いながらついていくと、とある部屋で校長がお出迎え。なんと全校生徒にサプライズで緊急のリモート集会を実施するとのこと。浜田×Shigekixのサプライズ登場に全校生徒が大パニックに。

そして、Shigekixにもゆかりのある体育館へ。実は体育館には、“ダウンタウンの痕跡”が今も残っているという。さらには、浜田の小学生時代の初々しい卒アル写真も大公開。ラストはバズること間違いなし!? 「浜田雅功による校歌斉唱×世界王者Shigekixダンス」という奇跡のコラボが実現。一日限りの異色のコラボは必見だ。

また、番組では、世界チャンピオン・Shigekixの「先輩チャンピオンからの刺激を受けて、アスリートとしてさらに成長したい!」という希望で、“プロ野球リーグ優勝!! 阪神タイガース・藤川球児監督”と“ボクシング元世界3階級制覇王者・長谷川穂積”伝説級チャンピオン・アスリートゆかりの地を巡る企画も届ける。

(C)MBS