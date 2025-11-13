ユニクロは、30周年を迎える「たまごっち」とのコラボレーションTシャツ4型とUTオリジナルたまごっちを12月19日に発売する。

本コレクションはウィメンズTシャツ4型に加え、初代「たまごっち」のデバイス・パッケージデザインをオマージュしたUTオリジナル「たまごっち」1型を揃えた計5型のラインナップ。Tシャツは、初代「たまごっち」のピクセルアートからインスピレーションを受けてデザインされている。

スペシャルサイトでUTオリジナルミニゲームでも!

11月13日に公開されたスペシャルサイトにて、UTオリジナルミニゲームを楽しめる。たまごっちから飛び出した「まめっち」が主人公で、まめっちがUTを着用し、落ちてくるアイテムやごはんを拾い集めるストーリー。

UTオリジナル「たまごっち」

1 996年に発売された初代「たまごっち」のデバイス・パッケージデザインをオマージュした「UT オリジナルたまごっち」(2,990円)は、初代たまごっちの欧米版プログラムが搭載されたGEN1仕様。

「たまごっち」UT

「たまごっち」UTは、WOMEN Tシャツが4柄で、価格は各1,990円。ユニクロ全店及びオンラインストアで販売される。

初代のたまごっちをフロントにデザインした愛くるしい1枚。ゲーム画面の中には「くちぱっち」が描かれており1996年当時のたまごっちの原点を感じられるデザイン。





たまごっち UT/オーバーサイズフィット

胸元にはシンプルにたまごっちロゴをデザインし 背面にはドット調のカラフルなキャラクターが勢揃い しています。「ぎんじろっち」、「くちぱっち」、「まめっち」 「みみっち」、「ポチっち」が集合したポップな1枚。





たまごっち UT/オーバーサイズフィット

フロントデザインに、たまごっちをマメに育てた人にしか出会えない「まめっち」を刺繍で表現。バックプリントにはたまごっちならではのシーンがデザインされています。





たまごっち UT/オーバーサイズフィット

白いたまごっちのデザインには、「まめっち」が登場。 バックプリントには、たまごからまめっちに成長する過程が デザインされたファンにはたまらない1枚。

(C)BANDAI