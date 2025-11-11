11月21日～2026年1月15日の期間中、カプコンカフェ 池袋店と、梅田店の2店舗において、バンダイの「たまごっちのプチプチおみせっちシリーズ」とコラボしたメニューやグッズを展開する。

2025年5月に開催し大好評に終わった「たまごっちのプチプチおみせっち×CAPCOM CAFE」のパワーアップバージョンとして、今回は「かえってきた!たまごっちのプチプチおみせっち×CAPCOM CAFE」と題して開催する。

「カプコンカフェ」では、事前に席を用意するネット予約を「カプコンカフェ」公式サイトより受付中。開催店舗は 「カプコンカフェ 池袋店」(東京都豊島区東池袋一丁目30番3号 グランドスケープ池袋 3F)、「カプコンストア＆カフェ 梅田店」(大阪府大阪市北区梅田3-1-1 大丸梅田店 13F)。

コラボメニュー

(1)「くちぱっちのガレットやさんの温泉ハンバーグガレット」

「くちぱっちのガレットやさんの温泉ハンバーグガレット」(1,980円)は、くちぱっちが店長のおみせをモチーフにした、見た目も楽しいガレットプレート。温泉を楽しむくちぱっちは香り豊かなバジルソースクリームをまとったジューシーなハンバーグ。彩り鮮やかな季節の野菜を添えて、心もお腹も満たされる一皿に仕上げた。

(2) 「【復刻】ききっちのハンバーガーやさんのハンバーグぬきチーズバーガー」

「【復刻】ききっちのハンバーガーやさんのハンバーグぬきチーズバーガー」(1,980円)は、ききっちが店長のおみせをモチーフにした、こだわりのチーズバーガープレート。バンズにはお顔がついていて、ケチャップとポテトもそえたプレートに仕上げた。「ハンバーグぬき」といってもハンバーグはプレートにのっている。

(3)「みるくっちのアフタヌーンティーやさん特製 あったかくてやさしいみるくてぃー」

「みるくっちのアフタヌーンティーやさん特製 あったかくてやさしいみるくてぃー」(880円)は、みるくっちが店長のおみせをモチーフにしたホットミルクティー。かわいいリボンのクッキーが添えられたやさしい甘さのミルクティー。午後のひとときをちょっぴり贅沢にすごしたいあなたにオススメだ。

(4) 「【復刻】まるっちのケーキやさんの「自分でつくってね～」パンケーキ」

「【復刻】まるっちのケーキやさんの「自分でつくってね～」パンケーキ」(1,650円)は、まるっちが店長のおみせをモチーフにした、自由にアレンジができるパンケーキ。アイスやフルーツ、クリームを盛りつけたり、チョコペンで絵や文字をかいたり…ゲームの中のケーキやさんのように楽しくケーキをつくって食べてほしい。

(5) 「みるくっちのアフタヌーンティーやさんのスイーツプレート」

「みるくっちのアフタヌーンティーやさんのスイーツプレート」(1,980円)は、みるくっちが店長のおみせをモチーフにしたアフタヌーンティープレート。2段のプレートには、ござるっちのあんバタートースト、めめっちイメージのマカロン、苺のプチケーキ、フルーツとチーズケーキが層になったミニパフェなど、写真映えもばっちりなスイーツがもりだくさん。特別なティータイムを堪能してほしい。

(6) 「めめっちのめがねやさん特製 視力検査ヨーグルトドリンク」

「めめっちのめがねやさん特製 視力検査ヨーグルトドリンク」(880円)は、めめっちが店長のおみせをモチーフにしたすっきりとした味わいのドリンク。フレッシュなオレンジの香りと、まろやかなヨーグルトがおりなす絶妙なハーモニー。めがねやさんで視力検査をする気分まで味わえるかもしれない。

(7) 「シャイクっちのパーソナルトレーニングやさん特製 豆乳バナナ」

「シャイクっちのパーソナルトレーニングやさん特製 豆乳バナナ」(880円)は、シャイクっちが店長のおみせをモチーフにした体にやさしいドリンク。トレーニング後の栄養補給にも、おやつタイムにもぴったり。飲むだけで、シャイクっちみたいに元気いっぱいになれるかも。

その他にも、「【復刻】ござるっちのたこやきやさんのたこ焼き」(1,980円)や、「【復刻】まめっちのはいしゃさんのサンドイッチプレート」(1,980円)、「シャイクっちのパーソナルトレーニングやさんのマッスルプレート」(1,650円)などのメニューも用意している。メニューの詳細はカプコンカフェ公式ページにて確認すること。

ドリンク注文やカフェ利用でプレゼントも

カプコンカフェにてオリジナルドリンクを注文した人にはコースター(全9種の中から1枚をランダム)をプレゼントする。さらにカフェメニューの利用が3,000円毎にブロマイド風ポストカードを1枚プレゼントする。

(C)BANDAI (C)Bandai Namco Entertainment Inc. (C)CAPCOM