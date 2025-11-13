BookLiveは、同社が運営する「OSHI BASE Harajuku」(東京都渋谷区)を、2025年11月22日よりバンダイの人気玩具「たまごっち」のオフィシャルショップ「たまごっち ふぁくとり～!」にリニューアルオープンする。

このリニューアルオープンに合わせて、「たまごっち」誕生29周年を記念したオリジナルグッズの発売および記念キービジュアルを公開した。なお、「たまごっち ふぁくとり～!」の運営およびオリジナル商品の開発はバンダイ監修・協力のもと、BookLiveが実施する。

29周年記念キービジュアル

今回公開する29周年記念キービジュアルでは、アニバーサリーをお祝いする様子をポップに表現。シリーズの垣根を越えてたまごっちが勢ぞろいし、ファンへの感謝とこれからの展望を込めたデザインとなっている。所在地は東京都渋谷区神宮前6丁目31-21 東急プラザ原宿ハラカド。

なお混雑緩和のため、11月22日～30日の期間は、事前抽選制での入場。LINEアプリを使用したデジタル整理券による受付となり、抽選結果により入場が可能だ。応募受付期間は11月13日23:59まで。

また、11月22日より東急プラザ「ハラカド」3Fにオープンする「たまごっち ふぁくとり～!」は、“体験”をコンセプトとした「たまごっち」公式ショップ。限定グッズの販売だけでなくフォトスポットなど、たまごっちの世界観を体験できる空間だ。

29周年記念限定グッズ

「たまごっち」誕生29周年を記念した新作グッズが「たまごっち ふぁくとり～!」にて発売される。ラインナップは「たまごっち 祝29しゅーねん! チケット風アクリルキーホルダー(全6種)」(各880円)、「【トレーディング】たまごっち 祝29しゅーねん! ミニミニアクリルスタンド(全15種)」(660円)、「たまごっち 祝29しゅーねん!くっつくタオル」(1,760円)。

「たまごっち ふぁくとり～!」限定グッズ

「たまごっち ふぁくとり～!」では、ショップの世界観を体感できるオリジナルグッズのラインナップも展開予定。「Tamagotchi Connection メゾピアノたまごっちこらぼれーしょん」などの先行発売商品、「みにたま つめほ～だい!」「たまごっち ふぁくとり～! キャラクターワッペン(全6種)」などの体験型商品、「たまごっち ふぁくとり～!」描きおろしビジュアルを使用したここでしか手に入らないオリジナルグッズなどを多数用意する。

「MEZZO PIANO with TAMAGOTCHI」シリーズの主なラインナップとして、「MEZZO PIANO with TAMAGOTCHI スマホリング(2種)」(各1,430円)、「MEZZO PIANO with TAMAGOTCHI チャームつきボールペン(4種)」(各1,540円)、「Tamagotchi Connection メゾピアノ たまごっちこらぼれーしょん」(4,180円、1人2個まで)。

また、オリジナルグッズの主なラインナップとして、「たまごっち ふぁくとり～! おかおがたハンドバッグ まめっち」(4,400円)、「【トレーディング】たまごっち ふぁくとり～!アクリルおなまえバッジ (全10種)」(880円)、「たまごっち ふぁくとり～!アクリルペン立て(3種)」(各1,760円)、「たまごっち ふぁくとり～!シャカシャカポーチ」(3,080円)、「たまごっち ふぁくとり～!ブロマイド(6種)」(各660円)、「たまごっち ふぁくとり～!ひょっこり!おりたたみミラー(全4種)」(各3,080円)、「たまごっち ふぁくとり～!つながる!アクリルキーホルダー(全6種)」(各770円)、「たまごっち ふぁくとり～!クリアファイル Tamagotchi Paradise」(660円)。

