築地銀だこ を展開するホットランドホールディングスは、10月20日より、全国の築地銀だこ店舗(一部店舗を除く)にて、バンダイナムコエンターテインメントより発売中のNintendo Switch / Nintendo Switch 2 対応ゲーム 「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど〜さま!」 とのコラボキャンペーンを実施する。

今回のコラボレーションは、Nintendo Switch 「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！」、Nintendo Switch 2 向けソフト 「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！ Nintendo Switch 2 Edition」 にて、好評配信中の無料アップデート 「たこやきやさん」 の開店を記念して実現した。

「築地銀だこ」 としては初となる “たこやきやさん” 同士の夢のコラボレーションとして、たまごっちたちの “笑顔だんらんのひととき” を表現したオリジナルデザインの『だんらんパック』 をコラボ限定商品として発売する。さらに、コラボだんらんパックを1点購入で、オリジナルステッカー(全2種)を1枚プレゼントする。

「築地銀だこ」 × 「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど〜さま! 」 オリジナルデザイン限定パック

お持ち帰り専用『プチプチおみせっち だんらんパック』は、たこ焼(ソース)。1箱 24 個入り 1,944円。

お持ち帰り専用『プチプチおみせっち わいわいパック』は、たこ焼(ソース)＋お好みの定番トッピング商品2種。「ねぎだこ」 「てりたま」 「チーズ明太子」 から好きなトッピングを2種類選択可能。1箱 24 個入り 2,160円。

コラボだんらんパック(24個入り)の購入で、オリジナルステッカーを1枚プレゼントする。

1点購入につき1枚プレゼント。全2種のうち、いずれか1種を選択可能。数量限定につき、なくなり次第終了となる。画像はイメージ。

発売日は、10月20日。販売店舗は、全国の築地銀だこ店舗(一部店舗を除く)。同商品はデリバリー対象外。