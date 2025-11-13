連続テレビ小説『ばけばけ』(NHK総合 毎週月～土曜8:00～ほか ※土曜は1週間の振り返り)で雨清水三之丞役を演じている板垣李光人が、本作出演について語った。

雨清水三之丞役の板垣李光人

113作目の朝ドラとなる『ばけばけ』は、松江の没落士族の娘・小泉セツと、夫のラフカディオ・ハーン(小泉八雲)をモデルに、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描く物語。小泉セツがモデルのヒロイン・松野トキを高石あかり、小泉八雲がモデルのレフカダ・ヘブンをトミー・バストウが演じ、脚本はふじきみつ彦氏が手掛けている。

板垣演じる雨清水三之丞は、雨清水家の三男でトキの2歳下。兄が家督を継ぐため自身は特に役目がない。家の中に居場所がないため、トキたちの仕事場に入り浸っていたという役どころだ。

――連続テレビ小説「ばけばけ」に出演が決まった際のお気持ちは？

朝ドラは初出演になります。大河がご縁となって今回の「ばけばけ」という作品につながりました。以前ご一緒した方々と、またご一緒できるのがうれしいし、光栄なことなので喜びもありました。朝ドラは大河と並ぶ大きな看板番組でもあるので、そこに役者として関わることができるというのもうれしかったです。緊張とプレッシャーはどの現場にもありますが、まったくの初めての方々と一緒にやるよりは、安心感も違いました。

また、朝ドラに初めて出演することで、いろいろな方面から反響がありましたが、とくに最初に伝えた両親が喜んでくれたのが感慨深いです。ふだんも役が決まると伝えていますが、喜び方がいつも以上に大きかったように思います。

――母・タエとの関係性をどのように捉えて演じていますか？

雨清水家は時代に翻弄された家族でした。もし違った時代であれば、もっと違った家族の形になっていたのだろうなと思います。

北川さんとお話しした際に、「この時代の三男とはいえ、子どもは子どもだから」とおっしゃっていました。

時代のなかですれ違ってしまいましたが、やはりお互いがお互いに親子の愛情はあると思います。今後、より環境が大変になっていく中で、三之丞とタエとの間には、昔の状況のままだったら芽生えないような母と子のつながりが生まれていきます。そこには、松野家の家族のつながりとはまた違う魅力があると思います。

三之丞は、母のタエから「人に使われるんじゃなくて人を使う仕事に就きなさい」と言われたとき、それをそのまま叶えようとします。苦しい生活のなかでも、母の期待に応えようと、母に喜んでもらおうと、この言葉を自分の中で大切にしていました。決してこの厳しい状況で母からその言葉を口酸っぱく言われていたとは考えられません。なぜならタエも母として、三之丞の気持ちもわかっているからです。お互いに本当の気持ちを知らぬままきっと、来たる雪解けを2人とも待っているのだと思います。雨清水家で育ってきて世間のことを知らないという面ももちろんあると思いますが、生きるか死ぬかという状況の中で、母からの言葉や願いというものを一心に叶えようとする姿が、彼の魅力として伝わっていけばいいなと思っています。

――トキからお金を受け取ったあとの三之丞の気持ちについて、どのように考えてお芝居されましたか。

あの後の気持ちはぐちゃぐちゃでした。当時は大金であるこのお金で、今の状況が変わるかも、母も物乞いなどせずにいられるかもという微かな期待や高揚。自分の身内でもあるトキから施されるという情けなさや、それによって改めて突きつけられる自分の無力さ。そして、そんな自分自身を恨めしく思う気持ち。とにかくドラマで描かれていない部分も、ずっと三之丞は葛藤していたでしょうし、きっとろくに眠れていないのだろうな、と想像していました。

正しい使い方を見いだせぬまま、三之丞は咄嗟に母を守るため、そして雨清水家の尊厳を守るためにお金を使うという判断をしたのだと思います。第三者目線で見ると、そのお金の使い方？となるでしょうが、いざ自分が同じ状況に置かれると最も正しいであろう判断というのはできなくなりますよね。

――「ばけばけ」の見どころと視聴者の皆さんへのメッセージをお願いします。

このドラマは派手な出来事が起こるわけではありません。でもそこにリアリティがある。映像も含めてライティングもリアルを切り取っているのを、台本を読んだりドラマの映像を見て思いましたし、そこがこれまでの作品と違う新しい朝ドラなのじゃないかなと思います。

ヒロインのトキもこれから波乱万丈な人生が待っていますが、雨清水家も本当に激動する大変な人生を歩んでいきます。この物語の中で三之丞とタエさんがどういう結末を迎えていくのか、僕自身も視聴者的な目線で楽しみにしていますので、皆さんも楽しみにしてください。

(C)NHK