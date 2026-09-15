「ナチュラルにヤバい人だと思われる」――現在放送中のフジテレビ系バラエティ番組『超調査チューズデイ～気になる答え今夜出します～』(毎週火曜19:00～)で、近藤千尋が天然言動を連発した。

スタジオで自分のVTRを見守る近藤千尋

今回は、日本全国の激変した町を調査。近藤は夫・太田博久(ジャングルポケット)とともに、様々な無料サービスが提供され、住みたい田舎No.1になった茨城県境町をレポートした。

「(太田との)ロケひさびさ! なかなか普段デートする時間があんまりないから、今日はデートだと思ってる(笑)」と、仕事を忘れてオープニングから緊張感のない近藤。

住宅街のど真ん中にある巨大なテントのような建物を見つけて「木下大サーカス?」と大外ししたと思えば、小中学生が海外短期留学を無料体験できる滞在先を当てるクイズでは「ハワイ」と即正解し、太田に「あんまりこういうの、最初に当てるってないんだよ(笑)」とダメ出しされてしまう。

その後も、沖縄のアンテナショップの中に引かれた、境町との“県境ライン”に夫婦が向かい合って立ち「遠距離恋愛～」と喜んでいると、スタジオのなすなかにし・中西茂樹から「見てられへんぞ」とヤジが。

移住者のお宅訪問では、インターホンを押して住人が出てくる前に玄関の扉を開けてしまい、太田は「さすがにこれは待たなきゃいけない」「今のはナチュラルにヤバい人だと思われるよ」と注意。近藤は反省しながら「みなさん、勝手に家は開けちゃダメです」と視聴者に呼びかけた。

しまいには、境町の敏腕町長に、ふるさと納税の年間総寄付額が65,000円から最大99億円まで上昇したことを聞いて、思わず「何で釣ったんですか?」と衝撃質問。太田はすかさず「言い方よくない」と、町長の前で声を大にして注意した。

レポートでは太田が天然の妻にツッコミを連呼していたが、スタジオではこのVTRの煽りっぷりにツッコミが続出。「駅もなく…人口も減り続け…45年連続借金が増え続けていた町が…」と事あるごとに真相を引っ張る演出に「しつけー(笑)」(カズレーザー)、「(自分で調べるから)スマホ貸して!」(屋敷裕政)と訴える声が響いていた。