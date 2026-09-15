「僕もびっくりしました」――。櫻井翔が15日、東京・台場のフジテレビで行われた「FUJI FUTURE UPDATE ―コンテンツラインナップ発表会 2026秋―」に登壇し、この日生放送されたバラエティ番組『ぽかぽか』にサプライズ出演することを発表した。ハライチ、神田愛花ら『ぽかぽか』の出演者に櫻井が登場することは伏せられており、発表会場から生中継で“プチドッキリ”を仕掛けることになった。

櫻井翔「僕もびっくりしました」

発表会で進行を務めた伊藤利尋アナウンサーが「実は今日、櫻井さん、サプライズゲストで『ぽかぽか』に出ていただく」と発表すると、櫻井は「僕もびっくりしました」と反応した。観覧客と報道陣らも一緒に『ぽかぽか』の生放送をモニターで見守ることになった。

しかし、なかなか中継が回ってこず、櫻井は「逆に来ないっていうドッキリはないですよね」とソワソワ。そして生放送がスタートして4分ほどたったところで、番組内で「サプライズゲスト」と中継がつながることが告げられると、まず伊藤アナが画面に登場。「皆さん、伊藤ですけど何か」と切り出すと、『ぽかぽか』スタジオには一瞬“がっかり感”が漂った。

伊藤アナは「このがっかり感を興奮に変えてみせましょう。サプライズゲスト、この方!」と櫻井を呼び込み、その姿が映し出されると、スタジオは一転して大盛り上がりとなった。

フジテレビお昼の生放送を感じる

発表会の会場からそのまま『ぽかぽか』の生放送へ向かう櫻井。「そろそろお時間です」と告げられると、観覧客からは惜しむように「えーー!」の声が上がった。

その反応を聞いた櫻井は「『(笑って)いいとも!』みたい(笑)」と一言。フジテレビの昼の生放送らしい観客との掛け合いに、会場から笑いが起こった。