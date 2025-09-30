連続テレビ小説『ばけばけ』(NHK総合 毎週月～土曜8:00～ほか ※土曜は1週間の振り返り)の公式インスタグラムで30日、雨清水傳役の堤真一と妻・タエ役の北川景子の2ショット写真が公開された。

113作目の朝ドラとなる『ばけばけ』は、松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン(小泉八雲)をモデルに、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描く物語。小泉セツがモデルのヒロイン・松野トキを高石あかり、小泉八雲がモデルの夫レフカダ・ヘブンをトミー・バストウが演じ、脚本はふじきみつ彦氏が手掛けている。

第2回で初登場した雨清水家はトキの親戚。『マッサン』以来の朝ドラ出演となる堤が演じる傳は、松江藩に名をはせる上級武士だった。文武両道のエリートで、トキを大変可愛がっていて、幼い頃からなにかと気にかける。朝ドラ初出演の北川が演じる傳の妻・タエは、凛とした気品と厳しさを兼ね備える女性。トキにも武士の娘としての品格を求め、礼儀作法やお茶など武家の娘としての教養を厳しく教えている。

インスタグラムでは、「雨清水傳（うしみず でん）とタエが登場！演じるのは堤真一さんと、北川景子さんです。雨清水家は松江藩に名をはせる上級武士で、松野家の遠い親戚です。松江で知らない人はいない程の人格者である傳さんですが、実は妻のタエさんの方が家格が上。なので、タエさんには頭が上がらないんです」という説明を添えて、着物姿の堤と北川の笑顔の2ショット写真を公開した。

この投稿に、「北川景子さんの凛とした艶やかさ お姫さま感が半端ないです。堤真一さんの飄々とした旦那さま 散切り頭が素敵です」「北川さん本当にきれい。強くて美しい姫さま役が似合う女優さんNo.1」「堤さんの旦那さま感。北川景子さんのお姫様感」「堤さんかっこよすぎます」「堤真一さんは本当にお着物がお似合いですね」「カッコいい！美しい！眼福でございます」「二人が並び立つ姿は 美しさと力強さが完璧に調和した 最高の夫婦像」「素敵なご夫婦ですね」などと多くのコメントが寄せられている。

(C)NHK