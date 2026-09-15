「めっちゃカズレーザーやったな」――現在放送中のフジテレビ系バラエティ番組『超調査チューズデイ～気になる答え今夜出します～』(毎週火曜19:00～)で、MCのカズレーザーが“いつもの博識ぶり”を発揮。この番組では見せない姿を突如見せたことに、ニューヨークが困惑した。

カズレーザー

今回は、日本全国の激変した町を調査。様々な無料サービスが提供され、住みたい田舎No.1になった茨城県境町は、ウルフギャングお食事券、利根川花火大会観覧チケット、Yogiboを返礼品にしてふるさと納税の寄付金を激増させ、国の交付金も活用して町民に還元。さらに、25年家賃を払って住めば一戸建てと土地が無償でもらえる施策で移住者を増やしている。

この政策を進めた敏腕町長に、スタジオの屋敷裕政が「あの人と一回メシ行きたいなあ。いろんなおもろい話ありそう」と話すと、なすなかにし・中西茂樹は「松竹芸能に欲しいわ」と願望を吐露。

しかし、屋敷は「でもいろんな人がクビになるかも」と合理化されることを予感し、カズレーザーは「“安田大サーカスさんは3人でやる必要あるんですか?”とか言われる」とシミュレーションした。

そんなカズレーザーは、町長について、「新しいやり方に変えたら基本的には反対されるんですよ。“税収入ってきて、それは我々に使ってよ。なんで新しい人を呼んで子どもを育てるために使うんだよ。関係ないじゃん”って反対されるところを、ちゃんと説得したという過程がある。そこがあの人のすごいところなんですよ」と、敏腕の理由を分析。

これを聞いた屋敷は「なんかめっちゃカズレーザーやったな。テレビで見るカズレーザーやった」、嶋佐和也も「この番組では唯一見ないカズレーザーだった。えらいもんで緊張しましたもん」と、博識カズレーザーに背筋が伸びていた。

ちなみに、今回の企画は以前、中西がMCを務めた『ここ最近!激変村』から派生したもの。中西が「まさかこの番組(『超調査チューズデイ』)に吸収されるとは」と衝撃を受けていると、カズレーザーは「企画のM＆Aみたいなことやってるんですね(笑)」と驚いていた。

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