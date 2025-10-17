現在放送中の連続テレビ小説『ばけばけ』(NHK総合 毎週月～土曜8:00～ほか ※土曜は1週間の振り返り)で雨清水三之丞役を演じている板垣李光人にインタビュー。朝ドラ初出演の感想や、父役・堤真一と母役・北川景子との共演について、そして、気になる今後の三之丞の見どころを語ってもらった。

113作目の朝ドラとなる『ばけばけ』は、松江の没落士族の娘・小泉セツと、夫のラフカディオ・ハーン(小泉八雲)をモデルに、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描く物語。小泉セツがモデルのヒロイン・松野トキを高石あかり(高ははしごだか)、小泉八雲がモデルのレフカダ・ヘブンをトミー・バストウが演じ、脚本はふじきみつ彦氏が手掛けている。

板垣が演じる三之丞は、雨清水傅(堤真一)＆タエ(北川景子)夫婦の三男。跡取りの長男・氏松(安田啓人)が出奔したことで、突然、機織り工場の社長代理を務めることになるも、それまで何も教えてもらってなかったため、全く役割を果たせず。17日に放送された第15回では、傅が病で亡くなった。その直前に三之丞は、トキが傅とタエの実の子であると言い、「手放した分、愛おしくなるのなら、だったら私もよそで育ちたかったです」と思いを吐露。傅は三之丞の顔に手を触れながら「何を言うんじゃ、三之丞」と愛おしそうに言葉をかけた。

板垣は今回が朝ドラ初出演。「朝ドラと大河はドラマの中でも目指したいものだったので、お話をいただいてすごくうれしかったです」と喜び、「『news zero』でご年配の方に取材させていただいたときに、『ドラマは見ないけど朝ドラだけは見ている』とおっしゃっていて、そのお話を聞いて朝ドラは本当に特別なものなんだと感じました」と語る。

また、「自分が出ている作品をリアルタイムで見るとなると夜が多かったので、朝に見るのもすごく新鮮な気持ちでうれしかったです」とにっこり。「初登場シーンも最後の1～2分くらいの登場でしたが、いろんな方から感想をいただいてすごくうれしかったです」と反響も喜んでいる。

堤真一と北川景子の息子役「お二人が両親ということでうれしかった」

母役の北川とは、映画『約束のネバーランド』(2021)、大河ドラマ『どうする家康』(2023)に続き3度目の共演。父役の堤とは、同じシーンはなかったものの映画で共演している。

「『約束のネバーランド』のときも北川さんが(母親代わりの)ママで、今回も母上ということでうれしかったですし、堤さんも映画でご一緒していて、作品もたくさん拝見していましたし、そんなお二人が両親ということでうれしかったです」

SNS上では「北川景子さんのご子息って、美のDNAの遺伝が納得過ぎます」「説明なくとも北川景子様の息子だとすぐにわかる顔立ちの板垣李光人君」などと北川と板垣の顔が似ているという声が上がっており、板垣は「親子に見えていてよかったなと思いました」と笑顔を見せる。

現場では、役柄の影響で堤とは積極的にコミュニケーションを取らなかったと明かす。

「顔合わせのときに挨拶して、ご一緒した映画の話などをしましたが、三之丞と傅は目が合わないということで、撮影に入ってからは自然とあまり仲良く話し過ぎず、それが親子の意思のすれ違いみたいな、あの絶妙な空気感になったのかなと。傅が3週目で亡くなられてしまったのでご一緒できた時間はわずかでした」

一方、北川とはいろいろな会話をしているという。

「北川さんは今もずっと一緒に撮影していて、2人のシーンも多いですし、最近見た作品の話とか他愛もない話をしています。岡部たかしさんと一緒に出演していた『しあわせな結婚』というドラマを北川さんが見てくださっていて、その話もしたり、楽しく撮影しています」