9月29日からスタートした連続テレビ小説『ばけばけ』(NHK総合 毎週月～土曜8:00～ほか ※土曜は1週間の振り返り)。第1回は、冒頭、ヒロインの松野トキが夫のレフカダ・ヘブンに怪談を聞かせるシーンでスタート。そこでヘブンがトキのおでこに“口づけ”する姿も描かれた。トキを演じる高石あかり(高ははしごだか)とヘブンを演じるイギリス出身の俳優トミー・バストウに、キスシーンの撮影エピソードを聞いた。

113作目の朝ドラとなる『ばけばけ』は、松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン(小泉八雲)をモデルに、「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦を描く物語。小泉セツがモデルのヒロイン・トキを高石、小泉八雲がモデルの夫ヘブンをトミーが演じ、脚本はふじきみつ彦氏が手掛ける。

撮影開始から約半年。共演シーンを重ね、ヘブンを演じるトミーには、モデルになった八雲と似た部分を感じていると高石は言う。

「日本のことが大好きで、10年間も独学で日本語を勉強されて、今も撮影中、ずっと勉強を続けていらっしゃる。そんな日本への熱量を感じると、やっぱり嬉しいですし、そこは小泉八雲さんともすごく似ている部分かなと思います。優しいし、近しい部分があるかもしれません」と高石。

そんなトミーは、高石について「会った瞬間、波長が合う気持ちでした」と明かし、「毎日のように“素敵さ”に惹かれています」と笑う。

そんな2人が共演する第1回は、トキがヘブンに怪談を聞かせるシーンでスタート。夫婦の仲の良さを感じさせるシーンだ。高石は、オーディションの最終審査で演じたシーンに近かったと明かし、「あの時演じたシーンを本当にトミーさんと一緒に演じることができて、いろいろな感情があふれました」と吐露。さらに「トミーさんとは、お互いをすごく思い合いながらお芝居できている感覚があって。(ヘブンとトキは)言葉がわからないから、どうしても心で読むしかない。ヘブンとトキとしても、トミーさんと私としても、読み合いながらお芝居していったことが印象的でした」と語る。

冒頭のシーンは、台本ではトミーがトキの手の甲に口づけする予定だったが、撮影当日に、額に口づけすることに変わったという。

「あれ、(変わったのは)当日だったんです。本当は手に(キス)する予定だったんですけど、当日に、トミーさんと(演出の)村橋(直樹)さんで『おでこにする』って……」と高石。トミーが「そう、撮影当日に決まりました。口には、やっぱりNGで(笑)」と話すと、高石は「そんな提案もしたんですか?」と笑う。

そんなトキ、ヘブンの関係は「青春のような愛」だと感じているとトミー。

「撮影すればするほど、この夫婦の関係は、青春のような愛だと思っています。なぜなら、トキさんとヘブンさんは子供のころはすごく大変で、早く大人にならざるを得なかったから。2人が出会って、楽しめなかった子供の時代をもう一回、味わっているように感じます」と説明する。

作中では、そんな2人の“可愛らしさ”も見てほしいと高石。「言葉が通じないことで生まれる“可愛らしさ”など、いろいろなことを楽しみにしていただきたいです」と見どころを語ってくれた。

■高石あかり

2002年12月19日生まれ。宮崎県出身。2019年より役者業を本格化。映画『ベイビーわるきゅーれ』(21)で映画初主演を果たし、2023年に『わたしの幸せな結婚』『ベイビーわるきゅーれ 2ベイビー』などでの演技が評価され第15回TAMA映画賞 最優秀新進女優賞を受賞。近年の主な出演作は、ドラマ『わたしの一番最悪なともだち』(23)、『ベイビーわるきゅーれ エブリデイ!』(24)、『御上先生』(25)、『アポロの歌』(25)、Netflix『グラスハート』(25)、映画『私にふさわしいホテル』(24)、『遺書、公開。』(25)、『ゴーストキラー』(25)、『夏の砂の上』(25)など。

■トミー・バストウ

1991年8月26日生まれ、イギリス出身。2008年のイギリス映画 『ジョージアの日記／ゆーうつでキラキラな毎日』でメジャー映画に初出演。2018年よりアメリカの作品にも出演。2024年エミー賞受賞ドラマ『SHOGUN 将軍』にてマルティン・アルヴィト司祭役を演じ注目を集める。ロックバンド・FranKoのリードボーカルとしても活動している。

