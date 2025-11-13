BANDAI SPIRITSは12月5日より、“ヒトツマミ アガる タイム”をコンセプトとする一番くじ×お酒の新ブランド「一番酒蔵くじ」から、『一番酒蔵くじ 串カツ田中』を順次発売する。

今回の一番酒蔵くじでは、「串カツ田中」のロゴが入ったオリジナルグッズが、全8等級33種+ラストワン賞が登場する。

A賞は、串カツ田中のロゴが入った「ちょうちんライト」(約20cm)。B賞には、お店のチンチロリンが家でも楽しめる「サイコロ付きどんぶり」(約16cm)が、C賞には約100㎝の「メニュー表ビッグタオル」が登場。また、D賞は実際にお店で使用されているデザインを再現した「串カツ田中ジョッキ」(約15cm)、E賞は本物の串カツを3Dスキャンして再現した「串カツミニチュアチャーム」(全6種、約5.5cm)がラインナップされている。

なお、最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、リアルな揚げたて感にもこだわった「串カツバケツぬいぐるみ」(約45㎝)が用意されているほか、ソース缶付きのオリジナルソースセットが抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも実施される。

発売日は12月5日。書店、ホビーショップ、セブン-イレブン(東京都・神奈川県の一部店舗)、一部のドラッグストア、一番くじ公式ショップなどで順次発売される。1回700円。

【A賞】ちょうちんライト



【B賞】サイコロ付きどんぶり



【C賞】メニュー表ビッグタオル



【D賞】串カツ田中ジョッキ



【E賞】串カツミニチュアチャーム



【F賞】ステーショナリー (全7種)

【G賞】タオルコレクション(全8種/約23cm)

【H賞】ラバーコレクション(全8種)

【ラストワン賞】串カツバケツぬいぐるみ



【ダブルチャンスキャンペーン】ソース缶付き オリジナルソースセット



『一番酒蔵くじ 串カツ田中』ソース缶付き オリジナルソースセット

なお、お家で串カツ田中が楽しめる!ソース缶付きのオリジナルソース4種セット「ソース缶付き オリジナルソースセット」(BOX 約32cm)が当たるダブルチャンスキャンペーンも開催される。キャンペーン期間は2026年3月末日までとなっており、当選数は111個。

(C) 串カツ田中 / KUSHIKATSU TANAKA All Rights Reserved.