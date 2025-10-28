BANDAI SPIRITSは10月31日より、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ DRAGON BALL 40th ～其之一～」を、セブン-イレブン店舗、イトーヨーカドー店舗、ゆめタウン店舗等にて発売する。

「一番くじ DRAGON BALL 40th ～其之一～」

「ドラゴンボール」の40周年を記念した今回の一番くじでは、鳥山明先生の原作イラストがデザインされたフィギュアやビジュアルボード、アクリルスタンドなど全9等級78種+ラストワン賞が登場する。

1回800円で、10月31日より、セブン-イレブン店舗、イトーヨーカドー店舗、めタウン店舗などに登場する。

【A賞】巻一 DRAGON BALL COMICS VIGNETTE

巻一の表紙の孫悟空と龍が、コミックスから飛び出したようなVIGNETTEフィギュア。コミックス部分には原作コミックスのページ、表紙には鳥山明先生の原作イラストがそのままデザインされている。サイズは約14cm。

「一番くじ DRAGON BALL 40th ～其之一～」巻一 DRAGON BALL COMICS VIGNETTE

【B賞】巻四十二 DRAGON BALL COMICS VIGNETTE

巻四十二の表紙の孫悟空と魔人ブウが、コミックスから飛び出したようなVIGNETTEフィギュア。コミックス部分には原作コミックスのページ、表紙には鳥山明先生の原作イラストがそのままデザインされている。サイズは約19cm。

「一番くじ DRAGON BALL 40th ～其之一～」巻四十二 DRAGON BALL COMICS VIGNETTE

【C賞】40周年記念 見開きビジュアルボード

鳥山明先生のカラーイラストをそのまま飾れる約55cmのビジュアルボード。外側には原作コミックスの内表紙の神龍&ドラゴンボールがデザインされている。ランダムで2種類。

「一番くじ DRAGON BALL 40th ～其之一～」40周年記念 見開きビジュアルボード

【D賞】メモリアルコラージュマグカップ

原作コミックスの名シーンコマをコラージュしたマグカップ。サイズは約8.5㎝。ランダムで2種類。

「一番くじ DRAGON BALL 40th ～其之一～」メモリアルコラージュマグカップ

【E賞】マンガストラクチャー

E賞はマンガの枠線やフキダシに加え、見切れたイラスト部分までも外に飛び出させたミニフィギュア(約6.5cm)で、全5種ランダム。

「一番くじ DRAGON BALL 40th ～其之一～」マンガストラクチャー

【F賞】ACLLECT -ドラゴンボール- ～鳥山明の世界～

【G賞】コミックスクリアファイルセット 巻一～巻二十一

F賞は、鳥山明先生のカラーイラストを一挙収録したアクリルスタンド(約9㎝)。全20種ランダムとなっており、うち1種はシークレット。G賞は、原作コミックス巻一～巻二十一までの中表紙をデザインしたA4クリアファイルと、その巻の印象的なページが印刷されたB5クリアファイルのセット。選べる21種。

「一番くじ DRAGON BALL 40th ～其之一～」ACLLECT -ドラゴンボール- ～鳥山明の世界～、コミックスクリアファイルセット 巻一～巻二十一

【H賞】鳥山明カラーイラストクリアポスター

【I賞】コマステッカーコレクション

H賞は、カラー扉絵や折り込みポスターなど鳥山明先生のカラーイラストを使用したA3サイズのクリアポスター。I賞は、原作コミックスのコマがデザインされた8枚入りのフレークステッカー。いずれも全13種から選ぶことができる。

「一番くじ DRAGON BALL 40th ～其之一～」鳥山明カラーイラストクリアポスター、コマステッカーコレクション

【ラストワン賞】超サイヤ人孫悟空 ギガマンガストラクチャー ラストワンver.

最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、孫悟空のマンガストラクチャービッグサイズver.フィギュア。サイズは約23cm。

「一番くじ DRAGON BALL 40th ～其之一～」超サイヤ人孫悟空 ギガマンガストラクチャー ラストワンver.

なお、ダブルチャンスキャンペーンにも、ラストワン賞の「超サイヤ人孫悟空 ギガマンガストラクチャー ラストワンver.」が用意されている。キャンペーン期間は2026年1月末日までとなっており、当選数は50個。

