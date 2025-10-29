セブンｰイレブン・ジャパンは10月24日より、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ 僕のヒーローアカデミア -幸せの上に-」を、全国のセブンｰイレブン店舗で販売している。

「一番くじ 僕のヒーローアカデミア -幸せの上に-」

今回の一番くじは、クライマックスへと向かうTVアニメ第8期の放送に合わせ、ヒーローとヴィランたちによる激戦の瞬間と、その根底にある「幸せの記憶」に焦点を当てた企画。躍動感あふれる戦闘シーンから、キャラクターたちの幼少期の姿まで、物語の感動を高品質なフィギュアで追体験することができる内容となっている。

1回790.90円。A賞～J賞まで全10等級35種+ラストワン賞がラインアップされており、10月24日より、セブン‐イレブン店舗、イトーヨーカドー店舗、ゆめタウン店舗などで順次発売される。

【A～D賞】4人のヒーローと敵のMASTERLISE

A賞は緑谷出久(約16cm)、B賞はトガヒミコ(約16cm)、C賞は轟焦凍(約20cm)、D賞は荼毘(約25cm)のハイクオリティフィギュア「MASTERLISE」。TVアニメ7期のクライマックスを彩る4人の、戦闘シーンさながらの圧倒的な躍動感と鬼気迫る真剣な表情を緻密に再現している。

「一番くじ 僕のヒーローアカデミア -幸せの上に-」緑谷出久 MASTERLISE

「一番くじ 僕のヒーローアカデミア -幸せの上に-」トガヒミコ MASTERLISE

「一番くじ 僕のヒーローアカデミア -幸せの上に-」轟焦凍 MASTERLISE

「一番くじ 僕のヒーローアカデミア -幸せの上に-」荼毘 MASTERLISE

【E～F賞】お茶子&トガ(幼少期)・ 燈矢&焦凍(幼少期)のMASTERLISE

E賞はお茶子(約12cm)とトガ(約13cm)、F賞は燈矢(約9cm)と焦凍(全幅約7cm)の深い関係性を想起させる幼少期のフィギュアが2体セットで登場。

「一番くじ 僕のヒーローアカデミア -幸せの上に-」お茶子&トガ(幼少期) MASTERLISE

「一番くじ 僕のヒーローアカデミア -幸せの上に-」燈矢&焦凍(幼少期) MASTERLISE

【G賞】オールマイトねつけ

クリスマス会の時にお茶子が出久にもらった「オールマイトねつけ」を再現。サイズは約13cm。

「一番くじ 僕のヒーローアカデミア -幸せの上に-」オールマイトねつけ

【H賞】クリアポスター… (選べる全8種)A3サイズ

【I賞】キャンバス風ボード… (選べる全10種)A5サイズ

【J賞】ラバーコレクション… (選べる全10種)約6cm

【ラストワン賞】麗日お茶子VS渡我被身子 Revible Moment

最後の1個を引くと手に入るラストワン賞では、諦めずトガの悲しみに触れたお茶子と、血をあげたくなるような「好き」に出会えたトガ。最終決戦でふたりの気持ちが触れ合う感動のワンシーンが「Revible Moment」で再現されている。全幅約18cm。

「一番くじ 僕のヒーローアカデミア -幸せの上に-」麗日お茶子VS渡我被身子 Revible Moment

なお、ダブルチャンスキャンペーンも、ラストワン賞の「麗日お茶子VS渡我被身子 Revible Moment」が用意されている。キャンペーン期間は2026年1月末日までとなっており、当選数は50個。

(C) 堀越耕平/集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会