ANDAI SPIRITSは10月31日より、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ〈ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス〉」を、一番くじONLINE限定にて発売する。

今回の一番くじには、「ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス」の世界観を楽しむことのできる、主人公ジャック・スケリントンとペットの幽霊犬・ゼロのヴィネットフィギュア、ポシェット、ポーチ、ぬいぐるみマスコットなど、全8等級28種+ラストワン賞が登場する。

発売日時は10月31日13時。一番くじONLINE限定で発売される。1回780円。

【A賞】〈ナイトメアー・ビフォア・クリスマス〉ヴィネットフィギュア

物語の主人公ジャック・スケリントンとペットの幽霊犬・ゼロのヴィネットフィギュア。サイズは約16cm。

【B賞】〈ゼロ〉とお散歩ポシェット

ジャックのそばをひらひらと飛び回るゼロをイメージしたポシェット。サイズは約28cm。

【C賞】おさいふポーチ

ちいさなバッグにもピッタリの手のひらサイズで、ゼロのアップリケ付き。サイズは約15cm。

おさいふポーチ

【D賞】ぬいぐるみマスコット

作品に欠かせないキャラクターのゼロとヴァンパイア・テディの「こわかわいい」ぬいぐるみマスコット。サイズは約11cm。

ぬいぐるみマスコット

【E賞】「ハロウィン・タウン」からの贈り物… 全5種、約3cm～約6cm

【F賞】巾着アソート… 全4種、大約17cm、小約11cm

【G賞】毎日がハロウィン ラバーコレクション… 全6種、約3.5～13cm

【H賞】クリアファイル&ステッカー… 全8種、クリアファイルA5

【ラストワン賞】〈ナイトメアー・ビフォア・クリスマス〉ヴィネットフィギュア～LO Ver.～

最後の1個を引くと手に入るラストワン賞では、A賞のヴィネットフィギュアの背景が「月の見える丘」になった特別版フィギュアが登場する。全長約16cm。

なお、ダブルチャンスキャンペーンでは、A賞「〈ナイトメアー・ビフォア・クリスマス〉ヴィネットフィギュア」とB賞「〈ゼロ〉とお散歩ポシェット」のセットが用意されている。キャンペーン期間は2026年1月末日までとなっており、当選数は30個。

(C) Disney