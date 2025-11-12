紀ノ国屋は、クリスマススイーツバッグやミニバッグ、自家製クッキーなどの「クリスマススイーツ」を11月13日より数量限定で販売する。なお、オンラインでは11月11日20:00より販売開始した。

クリスマススイーツコレクション2025

「紀ノ国屋 クリスマススイーツバッグ」(グリーン・レッド各1,652円)は、クリスマス柄の巾着バッグ2種類に、「クリスマス島の塩クッキー(ツリー)」、「ミニジンジャーマンクッキー」、「いちごのスペシャルクッキー」の3種類の焼菓子を詰め合わせた、季節限定のスイーツセット。

巾着はバッグインバッグや小物入れとして活用できるので、長く楽しめる。巾着のサイズは約20cm(持ち手の部分含む)×18cm×6cm(タテ×ヨコ×マチ)。

「紀ノ国屋 クリスマスミニスイーツバッグ」(ジンジャーマン・ツリー各842円)は、2種類のカラーがあり、「ジンジャーマン」と「ツリー」のチャームが付いたデザイン。中には、ツリー型の塩クッキーとバウムクーヘン(チョコ)が入っている。

「紀ノ国屋 クリスマス島の塩クッキー(ツリー)」(540円)は、クリスマス島の塩が生地に練りこまれており、まろやかな塩味が甘さを引き立てるツリー型のクッキー。

「紀ノ国屋 ミニジンジャーマンクッキー」(540円)は、プレーンとココア、2つの味わいが楽しめるミニサイズのジンジャーマン型クッキー。

「紀ノ国屋 ミニジンジャーマンクッキー 8枚入」(540円)

「紀ノ国屋 クリスマスクッキーアソート」(864円)は、クリスマスツリー型、ココア味のジンジャーマン型、星型の3種類が入っており、パーティーでのシェアやホリデーギフト、おやつタイムにぴったり。

「紀ノ国屋 クリスマスクッキーアソート 1袋」(864円)

なお、これらのクリスマススイーツは取り扱いのない店舗を除き、紀ノ国屋各店舗で販売される。