ファミリーマートは11月7日、「hana by hince」のホリデーコレクションを一部店舗を除く全国のファミリーマートで順次発売する。

「hana by hince」ホリデーコレクション

同ブランドは、「hince」の品質はそのままに、コンビニエンスストアならではの手軽さで試せるよう、手に取りやすい低価格帯・持ち運びやすいミニサイズで展開している。

今回、クリスマスの特別感を表現したピンクパールを取り入れたホリデーコレクションとして、ブランド初のプランパー機能のあるリップグロスと、人気のアイシャドウの新色を発売する。クリスマスシーズンの煌めきをイメージしたラメをパッケージにも取り入れた、メイクアップを華やかに彩るピンクラメの限定商品となる。

「リッププランパーグロス シャインピンク」(990円)は、淡いピンクカラーに輝くグリッターを加え、真珠のような光沢で、存在感のある煌びやかな光彩を演出するリップグロス。ひんやりクーリングプランパー機能で、唇に密着し、のせた瞬間にふっくらと仕上がる。

「トリプルアイパレット シャインピンク」(1,450円)は、輝くピンク&ゴールドパールのアイシャドウ。パールマット、角度によって立体感のあるハイライター、艶やかなグリッターの3色で、アイメイクはもちろん、ハイライトとしても使用できる。