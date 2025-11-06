無印良品を展開する良品計画は、クリスマス限定の商品として菓子、飲料、手づくりキットを含む全26種類を、11月5日に季節限定で全国の無印良品の店舗にて発売した。

クリスマス限定の商品ラインアップイメージ

今年のクリスマス限定商品は、「キャンディングポップコーン」(350円)や「シャンメリー」(450円)などの新商品や、定番の「ヘクセンハウス」(1,700円)や「カウントダウンカレンダー」(1,890円)に加え、手軽にごちそうがつくれる手づくりキットとして「フライパンでつくる魚介パエリアの素」(490円)など、昨年より豊富なラインアップで展開されている。

「キャンディングポップコーン」はいちご味、キャラメル味の2種があり、それぞれの味のキャンディをポップコーンにコーティングしている。いずれも子どもも一緒に楽しめるような甘さで、分け合える5連包となっている。

キャンディングポップコーン キャラメル味(350円)

「自分でつくる 生地からつくる ヘクセンハウス」は、工程はそのままに、仕様を見直し。一部工程の簡略化やオーブン使用回数を4回から2回に減らすなど、リニューアルしている。

他にも、クリスマスは手づくり菓子で迎えたい人に向けて「クリスマスバウムリース チョコ」(1,990円)や、「自分でつくる クリスマス型抜きクッキー」(1,200円)も展開している。

自分でつくる 生地からつくる ヘクセンハウス(1,700円)

無印良品で人気の「ブルードネージュ」(290円)や「てんさい糖ビスケット」(120円)などは、クリスマス限定パッケージで販売。

クリスマス ブルードネージュ(290円)

さらに、つくる時間よりも囲む時間をたのしむための手づくりキットとして、「フライパンでつくる魚介パエリアの素」(490円)や「ミートグラタンの素(牛肉のボロネーゼとホワイトソース)」(690円)など4種を発売。

「パエリアの素」は、あさりやイタヤ貝の貝柱などの具材とサフランの香り豊かなパエリアスープをセットにしたキットで、フライパンでの調理の際に好みの具材を追加しやすい仕様になっている。

他にも、下記のような商品ラインアップが展開されている。

無印良品 クリスマス限定商品ラインアップ

今年のクリスマス限定商品は、「みんなが同じ時間を、まっています」をテーマとして、「待つ時間が楽しい」、「とくべつな一日をつくるのは、いつもの良い品」、「作る時間も囲む時間も楽しい」の3つをキーワードに開発された。