タリーズコーヒージャパンは11月5日、「タリーズドバイチョコレートラテ」「&TEA ラムレーズンロイヤルミルクティー」(いずれもTallのみ:695円)など、季節限定商品を発売する。

今年のホリデーシーズンは「WELCOME TO TULLY’S HOLIDAY MARKET」をテーマに、心も身体も温まるドリンクや、季節を彩るスイーツ、自分自身や、大切な人に贈りたくなるグッズ・コーヒー豆など、クリスマス気分を盛り上げるアイテムを多数用意した。期間限定のテイクアウト用カップやコーヒー豆のパッケージには、ホリデーマーケットをイメージしたデザインを施し、季節感を演出している。

ドバイチョコ風カフェラテ＆ラムレーズンロイヤルミルクティー

昨今世界で流行している新感覚のチョコレートである、ドバイチョコレートをイメージしたドリンクが登場。チョコが溶け込んだ甘くほろ苦い味わいに、香ばしいピスタチオの風味、トッピングの揚げ麺入りチョコレートのザクザクとした食感を楽しめる。エスプレッソのコクもしっかりと感じられる、タリーズならではのドバイチョコレートドリンクとなっている。

&TEA ラムレーズンロイヤルミルクティーは、まろやかな甘さに、ラムフレーバー(アルコールは含まれない)の香りとホイップが溶け合うロイヤルミルクティー。ひと口飲むと、レーズン果肉からあふれ出す芳醇な香りと甘酸っぱさが楽しめる。シナモンのスパイシーな風味がアクセントになった、冬にぴったりの味わい。

上記ドリンク1杯購入につき＋770円で「ホイップミニカップキーチェーン(ホリデー)」が1点付けられる。タリーズのドリンクをイメージした手のひらサイズのキーチェーン。蓋を外すと、中に小物を入れることができる。カバンのチャームや、クリスマスのオーナメントとして活用できる。なお、11月5日のみ、1人につき2点までとなる。

「ホリデーナッティーアメリカーノ(HOT/ICED)」(Short:520円/Tall:580円/Grande:640円)は、甘く香ばしいナッツ風味のホリデーシーズン限定アメリカーノ。ホイップとチョコパウダーでデザート風に仕上げた。

ドリンクと合わせて楽しみたい、季節を彩るスイーツ

「ストロベリーデニッシュ」(370円)は、ほんのりカカオが香るデニッシュ生地に、ストロベリー風味のデコレーションした商品。苺のつぶつぶ食感がアクセントになっている。

「ピスタチオドーナツ」(370円)は、しっとりとした生地にピスタチオのナッティーな風味が広がる、ドバイチョコレートをイメージしたドーナツ。

「アイリッシュコーヒーケーキ」(単品:530円/セット:900円～)は、タリーズの冬の人気ドリンク「アイリッシュラテ」をモチーフにした季節限定ケーキ。焦がしカラメルのような風味とほんのりコーヒーが香るスポンジで仕上げた。

「【北海道産かぼちゃ】パンプキンプディングタルト」(単品:530円/セット:900円～)は、北海道産かぼちゃを使用し、ビターなカラメルクリームと合わせたタルトケーキ。かぼちゃプリンのようなコク深い味わいが楽しめる。

ホリデーシーズン限定ブレンドが登場

自宅でのコーヒータイムや贈り物にも最適なホリデーシーズン限定ブレンドを発売する。「タリーズホリデーロースト ミディアム200g」(1,650円)は、軽やかでバランスの良い味わいに、カラメルのような甘みが感じられるコーヒー。ドーナツやクッキーなどの焼き菓子とのペアリングがおすすめだという。

「タリーズホリデーロースト フルボディ200g」(1,650円)は、ダークチョコレートのようなしっかりとしたボディと程よいスモーキー感が特徴。チョコレートやコクのあるスイーツとの相性も抜群だとか。

上記2つの味わいが楽しめるシングルサーブ「タリーズホリデーロースト アソートボックス(8P箱)」(1,720円)も用意している。ホリデーマーケットをデザインしたキューブ型の箱入りで、ギフトにも活用できる。

また、上記商品をいずれか1袋(箱)購入につき、デザインカップやタリーズオリジナルキャラクターたちをデザインした限定ステッカー1セット(2枚入り)をプレゼントする。数量限定のため、なくなり次第終了となる。

「ホリデーコーヒースクール」も開催

ホリデーローストの飲み比べや、ハンドドリップでの抽出方法などが体験できる、季節限定のコーヒースクールを全国で開催し、コーヒーの魅力や楽しみ方を紹介する。限定グッズ「ホリデーミニマグ」1個と、タリーズホリデーロースト ミディアム200gまたはフルボディ200gのいずれか1袋を持ち帰ることができる。

受講費は3,000円で、開催期間は11月5日～12月25日。限定グッズがなくなり次第終了となる。

コーヒースクールイメージ

ホリデーミニマグ

ベアフルデザインのアイテムや華やかなグッズも登場

「ベアフルツリー(プチ)」(1,500円)、「ベアフルフェイス ミニミニポーチ(ミルクティー)」(1,595円)、「寝そべりベアフルポーチ」(2,420円)といったベアフルデザインのアイテムや、「グラデーションパールボトル(ピンクブルー)」(3,630円)などのグッズも発売する。

タリーズ史上最大の「ベアフル」がクリスマス仕様に

全長約2メートルのベアフルが、赤いホリデーマーケットエプロンとサンタ帽を身に着けた「めっちゃでっかいサンタベアフル」として登場する。展開期間は11月5日～12月25日(時間は店舗によって異なる)。設置店舗は、有明ガーデン店、マークイズみなとみらい店、&TEA 名古屋ラシック店、グランフロント大阪北館1F店、ワン・フクオカ・ビルディング店となる(変更となる場合がある)。