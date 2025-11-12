お笑い芸人の明石家さんまが8日、MBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00～23:30)に出演。深刻な“クマ被害”が、自身のロケにも影響していることを明かした。

「ダーツの旅」ロケの目途が立たず

全国各地で相次いでいる“クマ被害”。日本テレビ『1億人の大質問!?笑ってコラえて!』の年末スペシャルに、毎年ゲスト出演しているさんまは、人気コーナー「日本列島ダーツの旅」について、「もう年末やから、やらなあかんねんけど……。行けないんです」と吐露。「ADがロケハンにも行けない状態。だいたい田舎やから」と話し、「“第一村人発見”じゃなくて、“第一クマ発見”になってまう。ホンマに」とぼやいた。

「タレントが動くと、万が一のことがあるから。放送局は大変なるから。今ものすごい悩んではる。あとひと月しか残ってないんやから。そこでロケハンに行ってないんやから。すごいねん、クマのせいで」とロケの目途が立っていないことを嘆いたさんま。「アイツら、冬眠前に食料蓄えて。人が育てたものは楽にいけるから。森の中で探すより、そういうことやと思うねんけど……」と思案しつつ、「これはもうホンマに大変やと思う」と心配そうだった。

