どんなコスも可愛く着こなしてしまうサンリオキャラクターズが、今度は、カラッと「天麩羅」になってガチャに登場! 衣をまとって、むちっと可愛いフィギュアになっています!

《📢ガチャ®︎11月25日以降発売/新発売》

◒サンリオキャラクターズ 天麩羅 -tempura-

🍤天ぷらに…なっちゃった!🥢

衝撃の”揚げ物スタイル”のフィギュアが登場!

背中に背負っている具材もご注目👀

※発売時期は地域や店舗によって異なる場合があります。

「サンリオキャラクターズ 天麩羅 -tempura-」

こちらが、11月25日に登場するガチャ「サンリオキャラクターズ 天麩羅 -tempura-」です。

約3.8〜4.5cmのフィギュアで、「ハローキティ」はエビ天、「マイメロディ」は芋天、「シナモロール」はちくわ天、「ハンギョドン」はししとう天、「ポムポムプリン」はしいたけ天。天麩羅を背負ったり、かぶったりしていて、どこから見てもオモ可愛いビジュアルに。画像ではまだ、キティちゃんの後ろ姿しか公開されていないのですが、ほかの子の具材も気になりますね。

SNSで紹介されると、「おいなんだこの可愛さは 食うぞ」「プリンはしいたけだ笑」「シナモンは海苔ちくわ…? かわいい」「お寿司も可愛かったけど天ぷらも可愛い」と、発売前から話題に。1回300円とリーズナブルなので、ぜひ、コンプ目指して回してみてください!!

