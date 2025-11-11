お笑い芸人の有吉弘行が9日、JFN系ラジオ番組『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)に出演。屋外ロケのつらさをぶちまけた。

「51歳なんですけど…」「いつまでこういうことするの?」

「今日はずっと雨でね。私も51歳なんですけどね。一日中、雨の中外でね」と屋外ロケだったことを明かした有吉。「この雨の中さ、みんなびしょ濡れなんだけど。この年末は、ほぼ風邪ひくと思う」とぼやき、「ハッキリ言って今、体寒いです。完全に冷え切ってる。冷え切ってるから、風呂にドボンと入って温めたいじゃない? でも、そうもいかない。渋滞で2時間半だからね。ここ来るまでギリギリよ」と打ち明けた。

「いつまでこういうことするの?」と嘆く有吉に、タイムマシーン3号・山本浩司が、「なかなか上が詰まってますんで……。すみませんが、もうしばらくお願いします」と返すも、「いつまで? 俺はもうやりたくない」と苦々しく吐露。その日、屋内収録だったという山本とアルコ&ピース・酒井健太にも、「ぬくぬくしたところで仕事してんだろ?」「いいなぁ～。こっちはびっちょびちょだよ?うらやましいなぁ～。ホントに参りますよ」と恨み節だった。

また、「雨の中ロケして、みんなびちょびちょよ」と強調した有吉は、「それで最初に書くんだぜ? “ケガしても文句言いません”って同意書みたいなやつ。どうかしてない? ホントに」と苦笑い。「現場行ってさ、“これ僕は難しいですね”って言ったらどうなるの? “有吉さん帰ってもらいます”ってなるの?」と疑問をぶつけ、「やります! の一択でしょ? 2時間かけて現場行って、ケガしても自分の責任でみたいな……。それ書くしかないんだよ。今日も雨の中やって、風邪ひいても文句言いませんって」と不満タラタラだった。

