NHKは14日、大みそかの『第76回NHK紅白歌合戦』の司会に綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーが決定したと発表した。

綾瀬が紅白で司会を務めるのは2013年(第64回)、2015年(第66回)、2019年(第70回)に続き4回目。有吉は2023年(第74回)、2024年(第75回)に続き3回目。今田は初めて。鈴木アナは2024年(第75回)に続き2回目となる。

あわせて、今年の番組テーマ「つなぐ、つながる、大みそか。」も発表。同局は、「今年の紅白は、放送100年を締めくくる節目の紅白 これからの100年も素敵な音楽が私たちをつないでくれますように・・・そんな願いをテーマに込めました」と説明している。

今年の紅白の実施本部長・小池明久氏は、「日本にまだ『お茶の間』があるとすれば、それは『大みそかの夜』ではないでしょうか。 今回で76回を数える紅白歌合戦は、いつの時代も、家族や大切な人たちと“つなぐ、つながる”存在でありました。そんな紅白歌合戦の司会として、綾瀬はるかさん、有吉弘行さん、今田美桜さんをお迎えすることができました」と報告。

起用理由について、「いま日本のお茶の間で最も愛されているお三方です。過去の紅白で感動的なシーンを生み出してきた綾瀬さん、何気ないひと言で温かい雰囲気に包みこんでくれるオトナの有吉さん、フレッシュな笑顔で見る人に元気を届けてくれる今田さん。そして、ちょっと泣き虫な鈴木奈穂子アナウンサーも加わります。大みそかのNHKホールでどんな空気が生まれるのでしょう…今から楽しみです」と説明し、「1年を締めくくる大みそか。みなさんも大切な人と紅白歌合戦でつながりませんか？ 最高の紅白をお届けするべくスタッフ一同、準備を進めています。どうぞご期待ください！」と呼びかけている。