お笑いタレントの有吉弘行が26日、JFN系ラジオ番組『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)に出演。子供が生まれてからの変化を語った。

「こういう提案するのやめよう」と自己嫌悪に

有吉弘行

元フリーアナウンサーで妻の夏目三久さんと子供を連れ、東京スカイツリーに遊びに行ったという有吉。しかし、予想に反して大混雑だったと言い、「エレベーターなんて、マジでこれどんなアトラクションなの!? って。ギチギチに並ばされて」「一つのエレベーターにギュウギュウ。外国の人もいっぱい、家族連れもいっぱい」と吐露。さらに、天気も悪く、「一番上に行ったら、何も見えない。真っ白。霧がすごすぎて」「子供もシーン、奥さんもシーン。もうギュウギュウパンパンだし、景色ゼロだし」と苦笑いでぶっちゃけた。

自身の提案で出かけたため、有吉は、「俺もう一生、こういう提案はしないほうがいい。提案してダメだったときのダメージでかい」「全部自分のせいになる。人が多いのも自分のせい、フードコートで席取れないのも自分のせい」と後悔しきり。「景色も何にも見えないから、一周ぐるっとして、またギュウギュウパンパンのエレベーターに。つらかったぁ……」と散々だった様子で、「なんか自己嫌悪になってさ。俺、こういう提案するのやめようって思った。全部受け身のほうがいいなって」とジョーク交じりに決意した。

また、子供がいると、「遊びに行くところとか、雨の日だと室内でってなると限られる」と語った有吉。「みんなどうしてるの?」と問いかけつつ、「ららぽーとに行く人生ないと思ってたから、俺。めっちゃ行くよね。イオンモールとか」と告白。「個人商店で終わっていくんだろうなって、自分は思ってたけど。めっちゃ行くな。結局、何でもあるところじゃないとダメだもんね。あっという間にそうなっちゃう」「安心なんだよな。飯も何でもあるし。フードコートで戦わなきゃいけないつらさはあるけど……」と自身の変化を明かした。

一方、東京スカイツリーのフードコートでは、うれしい出来事もあったようで、「めっちゃ優しい外国人の人に、“何? 困ってんの?”って言われて。“譲ってやるよ”って、ラーメン食べてるのに途中で立ち上がってくれてさ」と回顧。これまで経験したことがなかった思わぬ展開に、「ああいう優しさに出会えるとは思わなかったね」と感慨深げに話していた。

