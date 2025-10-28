フジテレビのドラマ『波うららかに、めおと日和』が、「東京ドラマアウォード2025」の作品賞<連続ドラマ部門>で優秀賞を受賞。28日、都内ホテルで行われた授賞式に、出演者の芳根京子、本田響矢らが登壇した。

芳根は「このチームは、『波うららかに、めおと日和』というタイトルのように、本当に波うららかで穏やかで温かくて、愛の詰まった大好きなチームです。私たちが演じた夫婦にとって、“ありがとう”とか“ただいま”、“おかえり”、“いただいます”、“おやすみなさい”…そんな日常の言葉が宝物で、この言葉を大切にしようと、改めて感じることができました」と挨拶。

続けて、「そんな中で、今日はまたみんなで集まってうれしいねとお話ができる幸せな夜を頂き、本当にありがとうございます。感謝の気持ちでいっぱいです。これからも日々の幸せを大切にしながらこの作品に恩返しができるよう、精進していきたいと思います」と抱負を述べた。

すると横にいる本田にマイクを向けた芳根。「本田君、問題ありますか?」と問いかけられた本田は、事前に全く打ち合わせがなかったのか、「あっ、えーと…」と一瞬慌てふためいたが、「はい、問題ありません」と、今作で演じた瀧昌の口癖で返し、会場を沸かせた。

「東京ドラマアウォード2025」受賞作品・受賞者

■作品賞〈連続ドラマ部門〉

グランプリ 『海に眠るダイヤモンド』(TBSテレビ)

優秀賞 『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』(NHK)

優秀賞 『東京サラダボウル』(NHK)

優秀賞 『ホットスポット』(日本テレビ)

優秀賞 『御上先生』(TBSテレビ)

優秀賞 『夫の家庭を壊すまで』(テレビ東京)

優秀賞 『波うららかに、めおと日和』(フジテレビ)

優秀賞 『ゴールデンカムイ ―北海道刺青囚人争奪編―』(WOWOW)

■作品賞〈単発ドラマ部門〉

グランプリ 『スロウトレイン』(TBSテレビ)

優秀賞 『憶えのない殺人』(NHK)

優秀賞 『新・暴れん坊将軍』(テレビ朝日)

優秀賞 『三谷幸喜「おい、太宰」』(WOWOW)

■ローカル・ドラマ賞

『ススキノ・インターン～マーケ学生ユキナの、スナック立て直し記～』(北海道テレビ)

『迷子のわたしは、諦めることもうまくいかない』(中京テレビ)

■個人賞

主演男優賞 松坂桃李 『御上先生』(TBSテレビ)

主演女優賞 奈緒 『東京サラダボウル』(NHK)

助演男優賞 角田晃広 『ホットスポット』(日本テレビ)

助演女優賞 杉咲花 『海に眠るダイヤモンド』(TBSテレビ)

脚本賞 詩森ろば 『御上先生』(TBSテレビ)

演出賞 塚原あゆ子 『海に眠るダイヤモンド』(TBSテレビ)

主題歌賞 King Gnu「ねっこ」 『海に眠るダイヤモンド』(TBSテレビ)主題歌

特別賞 故・西田敏行(俳優)