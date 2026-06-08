フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)の公開セミナーが6日、神奈川・横浜情報文化センターで開催され、西村陽次郎チーフプロデューサー(フジテレビ)、八木里美ディレクター(バンエイト)、朝川昭史ディレクター(NEXTEP)、鳥居稔太ディレクター(テレビマンユニオン)が登壇した。

番組開始30年を超え、今年、第34回橋田賞を受賞した同番組。セミナーでは、近年大きな反響を呼んだ「婚活」シリーズを手がける八木Dが、取材対象者との信頼関係、SNS時代におけるドキュメンタリー制作の難しさ、そして放送後の向き合い方について語った。

  • 『ザ・ノンフィクション』公開セミナー

    『ザ・ノンフィクション』公開セミナー

シリーズ最新作は推計約260万人が視聴

『ザ・ノンフィクション』屈指の人気シリーズとなっている「婚活漂流記」は、カリスマ婚活アドバイザー・植草美幸氏の結婚相談所に入会して婚活に奮闘する人々を追った作品。今年2月8日に放送された「結婚したい彼と彼女の場合 ～令和の婚活漂流記2026～ 後編」は、昼帯の関東ローカル放送にもかかわらず、リアルタイム、録画、見逃し配信を合わせて約260万人が視聴したと推計されている(※ビデオリサーチ調べなど)。

同シリーズをきっかけに、植草氏は今やバラエティ番組にもひっぱりだこだが、西村CPは「真剣な婚活の場をドキュメンタリーとして撮れるのは、植草さんと長年の信頼関係を築いてきた八木さんだけです」と強調した。

取材対象者と一緒に放送視聴「時間をなるべく共有」

『ザ・ノンフィクション』が放送されると毎週のようにX(Twitter)で番組名がトレンド入りするようになったが、反響が大きくなることで負の側面も。以前なら番組への意見やクレームはテレビ局に届くものだったが、今はSNSで取材対象者本人に直接届いてしまう。その上、本人もSNSで発信できるため、制作者やテレビ局を介在せず反論や応戦が起こり、炎上状態と隣り合わせになっているのだ。

現在は取材対象者に対して取材がスタートする前に、SNSで攻撃されるリスクがあることを念入りに説明し、それを承知した人を追っているが、八木Dがケアの一環として行っているのは、取材対象者と一緒に放送を見るということ。

「一人になってしまうと、どうしてもそのリアルタイムでSNSを見たり、エゴサーチをしてしまったりするので、一緒に見て、いろいろ話をしたりして、時間をなるべく共有するようにしています」

放送後も「何か不安に思うことがあったら聞くようにして、心のケアは常に考えています」というが、2024年の放送に登場した進藤さん(仮名)は、我慢できずにエゴサした結果、心無い人々から攻撃を受けているのを目にしてしまう。進藤さんは深く傷つき、気分が悪くなって嘔吐するまで追い込まれてしまったそうだ。

立ち直るまでにも時間がかかったといい、八木Dは「一般の人を深く取材するドキュメンタリーというのは、ますます難しい時代になったなと思います」と実感を語った。

10年以上の取材日記を書籍化

取材中は客観的な視点を持つため、対象者に「あえてあまり近づきすぎないようにします」と距離感を保っているが、やはり強い信頼関係で取材が成立している。それを裏付けるように、「放送が終わってから仲良くなったり、友達みたいになってご飯を一緒に食べに行ったりすることもありますね」とエピソードを明かした。

そんな八木Dは、植草氏の結婚相談所での10年以上にわたる取材日記をもとに、書籍を出版する予定。「見つけたらぜひお手に取っていただければ」と呼びかけた。

横浜情報文化センターにある放送ライブラリーでは、特別上映会「ザ・ノンフィクション 放送30周年セレクション」を6月28日まで開催中。放送ライブラリーで公開中の『ザ・ノンフィクション』177本の中から、番組制作チームがセレクトした選りすぐりの放送回を上映している。

  • 八木里美ディレクター

    八木里美ディレクター

  • 西村陽次郎チーフプロデューサー

    西村陽次郎チーフプロデューサー

婚活奮闘の主人公に誹謗中傷、嘔吐するまで傷つくことも…『ザ・ノンフィクション』婚活シリーズ取材Dが実感するSNS時代のドキュメンタリー制作の難しさ
野呂佳代、家業を継がなかった過去「本当にやりたいことが勝ってしまった」 屋台ラーメン一家に触れて募る“恩返し”の思い
朝4時近くの帰宅で家族5人の生活に余裕は…「自分の選択は正しかったのか」令和の屋台ラーメン
「すごく響きました」「どの職業においても…」JO1白岩瑠姫が感銘を受けた日本代表・森保監督の言葉
「並外れている」「負けた時…」JFA会長・宮本恒靖氏が感じた日本代表・森保一監督の“すごさ”とは
30年の寝たきり生活…先立った息子のデスマスクを涙で抱きしめる母に視線集中「母親の気持ちに何も言えない」
不登校を救ってくれたサルサダンス…単身イタリア修業の20歳・本城凜乃への両親の愛に感動の声「思わず泣いてしまった」
上田綺世が見せる家族への愛情あふれる笑顔に反響「夫としても素晴らしい方」
父子家庭で母親代わりだった亡き祖母への反抗と決意…吉村崇「負けて北海道へ帰るなんてできなかった」
「自分が死んだら…」常に考える川栄李奈、デスマスクに重ねる「生きていく人の心が少しでも穏やかに」という願い
本気で恋したAIの“最期”に止まらない涙…懐疑的だったフジ新入社員Dが苦しみの理解を通して見つけた「私、必要ですか？」への答え
デスマスクを前に、涙を流しながら笑顔の家族たち…日本で唯一の職人とミスをきっかけに揺れる弟子
関連画像をもっと見る