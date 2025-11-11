11日のテレビ朝日は、『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』(毎週火曜19:00～)と『日本探求アカデミックバラエティ 火曜の良純孝太郎』(毎週火曜20:00～)の2番組合体SPを、19時から放送する。

合体SP前半の『プラチナファミリー』では、ある分野で世界的に認められ、フランスから勲章を授与されたというプラチナ家主の邸宅に森泉が潜入。さらに、高嶋の親友で世界的チェリストの水谷川優子が出演する、とあるプラチナファミリーが主催するコンサートに密着。水谷川は、プラチナファミリーからの規格外なおもてなしの数々を受ける。

ちさ子の親友で世界的チェリスト・水谷川が向かったのは、岐阜県に本社を構える企業の創業家が所有する宿泊施設。その企業は、スーパーなどで必ず目にしたことがある製品で国内トップシェア、グループ年商2,015億円を誇る世界的大企業だという。

元々旅館だった施設を買い取ったというその宿泊施設は、元プロ野球選手・原辰徳やプロゴルファー・尾崎将司といったスポーツ選手も訪れるといい、施設の設備も豪華そのもの。

そして、水谷川は宿泊施設の近くにある一家の自宅へ。まるで、博物館のような外観の3階建てで、室内には、親交があるという加山雄三の絵画をはじめとする貴重な美術品が並び、特注の輪島塗の机や椅子が並ぶ和室や、ミラーボールが輝くカラオケルームが備えられている。

この日は、水谷川のためにミシュランガイド一つ星店のシェフが出張料理を振る舞い、極めつけは、リビングから眼下に広がる鵜飼の鑑賞と、おもてなしは至れり尽くせり。

そしてなんと、創業家は地元で有名な美術館も所有しており、会長夫人の奈穂子氏が館長を務め、ルノワールやシャガールなど、美術に造詣が深い先代らが集めた500品もの美術品を所蔵しているという。

この様子を見た高嶋は「だいたい、お金持ちの方の奥様って美術館を持っている」と頷く。美術館には、コンサートやイベントを行うことができるホールも。この日、水谷川は、一家から依頼を受け、このホールで演奏を披露する。