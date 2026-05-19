伊藤沙莉が、2026年10月期に放送される日本テレビ系連続ドラマ『俺たちの箱根駅伝』に出演することが決定した。NHK連続テレビ小説『虎に翼』以降、初の地上波GP帯ドラマ出演となる伊藤が演じるのは、箱根駅伝の生中継を担うテレビ局「大日テレビ」のセンターディレクター・宮本菜月。“失敗は許されない”国民的中継の現場で、初めての大役に応えようと奮闘する役どころで、「本当に“伝説になるような、とんでもない作品”になると思っています」と力を込めている。

伊藤沙莉

“失敗は許されない”箱根駅伝中継の要

同作は、池井戸潤氏が十余年もの歳月と情熱をかけて執筆した小説『俺たちの箱根駅伝』をドラマ化するもの。物語は、箱根駅伝に2年連続で出場を逃した古豪・明誠学院大学陸上競技部の挑戦と、箱根駅伝の生中継を担うテレビ局「大日テレビ」の舞台裏という2つの大きな柱で描かれる。

大泉洋が、大日テレビのチーフプロデューサー・徳重亮を演じ、山下智久が明誠学院大学陸上競技部の新監督・甲斐真人、寺尾聰が前監督・諸矢久繁を演じるほか、各大学の陸上競技部監督役に山本耕史、駿河太郎、金田明夫らが出演。さらに、箱根駅伝にかける学生役として、小林虎之介、奥智哉をはじめとする18人の若手俳優が集結している。

伊藤が演じるのは、大泉演じる徳重プロデューサーとともに、箱根駅伝の生中継を手がける現場の要となるセンターディレクター・宮本菜月。“失敗は許されない”国民的生中継の初めての大役に応えようとするあまり、時に周囲と衝突する熱意ある女性だ。

箱根駅伝中継のサブコンを見学「覚悟ができました」

伊藤は宮本について、「今まで演じてきた役とは少し違って、感情を表にだす役柄ではありません。私としては珍しい役で、普段はクールに振る舞っているのですが、箱根駅伝にかける熱い想いをもっている人物です」と説明する。

役作りの一環として、今年の箱根駅伝の生中継を、センターディレクターたちの仕事場であるサブコン(副調整室)で見学したそうで、「ディレクター陣がどういう動きをしているのか、現場の空気感を知ることができました。ものすごい熱量を肌で感じて、『ドラマだから』では済まされない覚悟みたいなものが、自分の中に生まれた気がします」と振り返る。

さらに、「思い出すだけでも汗をかくくらいの熱量で、年の初めにすごく良い現場もみさせてもらったので、このカッコよさをドラマを通じてしっかり届けられたらと思っています」と意気込んだ。

大泉洋は「本当に理想の上司」

共演する大泉については、「噂によると理想の上司ランキング1位を狙っているって聞きました(笑)が、本当に余裕でなれるんじゃないかと思うくらい、常に周りをよく見てくださっています」と絶大な信頼を寄せる。

「“やるよ”と強く引っ張るというより、ご自身の背中や姿勢で示してくださる方。だからこそ自然と“ついていきたい”と思わせてくれる」といい、撮影現場でも「スタンバイ中も一人ひとりに話しかけて、みんなが居やすい空気を作ってくださっていた。真ん中に立つ人の器を感じましたし、本当に理想の上司だと思います」と語った。

また、現場での大泉のムードメーカーぶりにも触れ、「人を笑わせる才能が本当にすごい」とコメント。誰かがセリフを間違えた際のカバーの言葉も毎回秀逸で、「むしろ“もっと聞きたい”と思ってしまうくらい面白い(笑)」と、温かな撮影現場の空気を明かしている。

「自分でも驚くくらい胸を動かされました」

作品そのものについて、伊藤は「本当に“伝説になるような、とんでもない作品”になると思っています」と力を込める。

「もともとの原作からそう感じていましたが、台本を最初から最後まで通して読んだ時、自分でも驚くくらい胸を動かされました。私は普段、台本を読んで涙をこらえることってあまりないんですが、今回は何度も込み上げてくるものがあって、ちょっと涙が出てしまうくらいで…。文字を読んでいるだけなのに、こんなにも熱くなるんだ、と。本当に大人になってから、ここまで心を突き動かされるとは思っていなかったので、自分自身すごく驚きました」と明かした。

そして、「毎年箱根駅伝を見ている方にも、これまで箱根駅伝を見てこなかった方にも、『こんな戦いがあったんだ』『こんな思いを背負って走っていたんだ』というのがたくさん詰まっていて、そのことだけでも皆さんがこのドラマを見る時間が素敵になるという自信があります」とアピール。「ぜひ楽しみにしていてください。みんなで力を合わせて頑張っていますので、よろしくお願いします」と呼びかけた。