4日放送のテレビ朝日系バラエティ番組『日本探求アカデミックバラエティ 火曜の良純孝太郎』(毎週火曜20:00～)では、石原良純と小泉孝太郎が神奈川・江の島を訪れる。

今回、人気観光スポットである神奈川・江の島を訪れた石原と小泉。「江の島は家族のドライブコース」だったという逗子出身の良純、横須賀出身の孝太郎にとっては“ほぼ地元”のような土地柄だが、地元住民たちに聞き込みしながら、知られざる江の島ウラ情報を探る。

江の島名物のエスカー(屋外エスカレーター)に乗って江島神社を参拝した2人は、石原にとって思い出深い景色が見える場所へ向かうことに。

到着したのは、東京オリンピックのセーリング会場となった江の島ヨットハーバーが見渡せる高台。石原はヨットハーバー付近がデビュー作の映画『凶弾』(82)のロケ地だったと明かし、「オレ、あそこで撃たれたんだよ!」と懐かしさに浸る。

一方、孝太郎も江の島の思い出を聞かれると、「僕、すごく覚えているのが、地元の友人・上地雄輔くんとの思い出なんですよ」と話す。「車の免許取りたての頃、2人だけで江の島にドライブに来て、この先の人生どうするかを語り合ったんです。僕は“俳優に興味があるんだ”と話したんですよ。雄輔は“僕の夢は歌を歌って、俳優もやって、バラエティにも出て、本も書いて……”って言ったので、“欲張りだけど、思いきりやれば”と言ったら、彼は全部叶えたからすごいなと……」としみじみと語る。