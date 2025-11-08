元モーニング娘。でタレントの辻希美が8日、都内で行われた最新著書『杉浦家、7人生活スタートです。』発売記念会見に出席。5人の子供全員の名前に入っている「空」に込めた思いを語った。

辻希美

辻は2007年6月に俳優の杉浦太陽と結婚。同年11月に長女・希空(のあ)、2010年12月に長男・青空(せいあ)くん、2013年3月に次男・昊空(そら)くん、2018年12月に三男・幸空(こあ)くん、今年8月8日に第5子となる次女・夢空(ゆめあ)ちゃんが誕生した。

第5子出産後、初の公の場となった辻。冒頭で祝福されると「ありがとうございます」と笑顔を見せ、報道陣に向けて「久しぶりのこういう場で緊張しているのでお手柔らかにお願いします」と挨拶した。

5人の子供全員の名前に入っている「空」に込めた思いを聞かれると、「空は(夫の名前)太陽から来ていて、太陽が空にある限りというところで。1人目が女の子ということで、太陽をイメージした名前を付けたかった。それが私たち夫婦の中で、空に太陽があるから空という文字を入れたいねというところで空が付いたんですけど、若かったので私の名前も入れたくて、希望の希を入れて、希空という名前が付いたのが始まり」と長女・希空の名前の由来を説明。

そして、「空は2人目も付けたいねというところで、全員、空。パパをずっと守るじゃないですけど、空に太陽があるからっていうところです」と話していた。