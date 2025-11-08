元モーニング娘。でタレントの辻希美が8日、都内で行われた最新著書『杉浦家、7人生活スタートです。』発売記念会見に出席。今年8月に第5子・夢空ちゃんを出産後、初の公の場となった。

冒頭、第5子出産を祝福されると「ありがとうございます」と笑顔を見せ、体調について「思ったより一瞬やばいなっていうときがあったんですけど、今はもうだいぶ回復して元気です」とにっこり。報道陣に向けて「第5子を出産して初めてのこういう場なんですけど、久しぶりのこういう場で緊張しているのでお手柔らかにお願いします」と挨拶した。

そして、昨日発売された同書について、「自分の本をまたいつか出したいなとずっと思っていたんですけど、夢見ていた本がまさか5人目を出産したタイミングで発売できるというのは、思い出深いすごく大切な一冊になったんじゃないかなと思っています」と語った。

7人生活がスタートして3カ月。「1人増えても変わらないだろうと思っていたんですけど、受験生がいたり、新生児だったり、年齢が離れているからこそ、生活リズムが全然違って、まだ苦戦している状態で毎日バタバタしているんですけど、気づいたら夢空も生後3カ月を迎えまして、あっという間に過ぎていってしまうので、一日一日を大切にしていきたいなと改めて思いました」と話した。

辻は2007年6月に俳優の杉浦太陽と結婚。同年11月に長女・希空(のあ)、2010年12月に長男・青空(せいあ)くん、2013年3月に次男・昊空(そら)くん、2018年12月に三男・幸空(こあ)くん、今年8月8日に第5子となる次女・夢空(ゆめあ)ちゃんが誕生した。