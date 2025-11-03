タレント・辻希美と俳優・杉浦太陽の長女でインフルエンサー・希空(のあ)を振袖モデルに起用した、丸上の2026-2027年向け振袖コレクション「希空のふりそで」が発表された。

希空

幻想的でロマンティックな世界観をまとった振袖ブランド「希空のふりそで」が誕生。メインビジュアルは、希空の趣味であるお菓子作りにちなんだ「おとぎ話の中のティーパーティー」がテーマ。まるで絵本の1ページのような幻想的な世界が広がり、ブランドの世界観をロマンティックに映し出している。

コレクションでは、金彩で描かれたシャープなバラ、ふんわりと咲く牡丹の洋柄、色数を抑えた上品な古典柄など、バリエーション豊かな振袖を希空が着こなした。甘さの中に凛とした印象をプラスすることで、クラシカルさとモダンさが絶妙に調和したスタイルを提案している。

希空プロフィール

2007年生まれの高校3年生。17歳の誕生日に自身のSNSを開設し、SNS総フォロワー数は346万人超え。恋愛リアリティー番組にも出演し、TGCを始めとする様々なコレクションにも出演が決定している。趣味はお菓子作りで、製作したお菓子の写真をアップしたInstagramアカウントも運用中。