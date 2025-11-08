元モーニング娘。でタレントの辻希美が8日、都内で行われた最新著書『杉浦家、7人生活スタートです。』発売記念会見に出席。サプライズで長女・希空からの手紙が渡され、涙する場面があった。

辻希美

今年8月に第5子・夢空ちゃんを出産後、初の公の場となった辻。冒頭で祝福されると「ありがとうございます」と笑顔を見せ、報道陣に向けて「久しぶりのこういう場で緊張しているのでお手柔らかにお願いします」と挨拶した。

そして、昨日発売された同書について、「自分の本をまたいつか出したいなとずっと思っていたんですけど、夢見ていた本がまさか5人目を出産したタイミングで発売できるというのは、思い出深いすごく大切な一冊になったんじゃないかなと思っています」と語った。

会見終盤、サプライズで長女・希空からの手紙が渡されると、「え! これはやばい!」と驚く。

その内容が代読され、希空は「ママは私にとって一番の相談相手です。困った時や不安な時はママに相談すればどんなことでも気持ちが楽になります。子供たちのために全力で自分の時間を使ってくれるところや、家族のことを何よりも大切に思ってくれているところが本当にうれしくて大好きです。どんな時でも明るくムードメーカーで、家では踊ったり歌ったりしている時もあるけれど、そんなママを見ているとすごい幸せだなって思うよ」とメッセージ。

「どんな時でもママが一番近くで支えて味方でいてくれることが本当に心の支えです」「ママもつらい時や相談したいことがあったら希空でよければ何でも聞くからいつでも頼ってね」「これからもママにはずっとずっと笑っていてほしいから、家族7人でたくさん思い出作ろうね。ずっとママのことが世界で一番大好きだよ。ママの子に生まれて幸せです」などと伝えられた。

希空からの手紙に辻は涙。「希空には本当に我慢させちゃっていることとかたくさんあって、たぶん今もそうだと思うんです。長女だからしっかりしなきゃとか。早く出産を経験したことで、今、兄弟みたいな関係性でいられているんですけど、同じ洋服を着たり、一緒に展示会に行ったり、そういう時間が最高に幸せ」などと話していた。

辻は2007年6月に俳優の杉浦太陽と結婚。同年11月に長女・希空(のあ)、2010年12月に長男・青空(せいあ)くん、2013年3月に次男・昊空(そら)くん、2018年12月に三男・幸空(こあ)くん、今年8月8日に第5子となる次女・夢空(ゆめあ)ちゃんが誕生した。