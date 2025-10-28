ウルトラマンと高級「生」食パン専門店「乃が美」のコラボ食パン第2弾「ウルトラ・リッチキャラメルパン」の発売が決定した。全国の「乃が美」店舗およびオンラインショップにて、11月1日から11月30日の期間限定販売になる。

「ウルトラマン」と「乃が美」のコラボ食パンは、4月に発売され大好評となった。

「ウルトラ・リッチキャラメルパン」は、耳までやわらかく、ほんのり甘みのある「創業乃が美」をベースに、キャラメルチョコをたっぷり贅沢に練り込み、丁寧に焼き上げられている。口に入れた瞬間のとろけるような甘さと、芳醇なキャラメルの香りは、まさにウルトラ級の満足感だ。素材をリッチにしても、乃が美特有の耳まで柔らかい究極のくちどけは一切妥協されていない。贅沢な味わいと、変わらぬ感動の食感を楽しむことができる。濃厚ながらも上品な甘さは、お子様の朝食やおやつにぴったり。そのままでもトーストしても美味しく楽しめる。

コラボ第1弾に引き続き、ウルトラマンの魅力溢れるオリジナルチャームがプレゼントになる。第2弾では、前回とは異なるデザインの全5種類が登場。それぞれのチャームは連結させることが可能。コレクションやおしゃれのアクセントとして楽しめる。また、ウルトラ・リッチキャラメルパン1個につきオリジナルデザインの専用紙袋が1枚付いてくる。ウルトラマンオリジナルチャーム全5種が揃う、コンプリートセットも登場。

ハーフサイズ(1斤)は1,500円、オリジナル発送箱は700円、コンプリートセットは8,200円。