現在テレ東系6局ネット発、世界同時期放送＆配信中の『ウルトラマンオメガ』より、11月放送エピソード・場面写真が一挙解禁された。

ゲストに三宅健太&百川晴香が参加

11月15日O.A.第18話「バロッサの家」では、『ウルトラマンZ』に初登場して以降、数々の武器やお宝を集めてきた「海賊宇宙人バロッサ星人」が登場。バロッサ星人(5代目)ザーゴンの声は、『怪獣8号』や『僕のヒーローアカデミア』など人気アニメ作品で活躍する声優・三宅健太が担当。三宅が演じるザーゴンが手にする歴代ウルトラマンシリーズに登場した怪獣や宇宙人をモチーフにしたアイテムの数々にも注目だ。

また同話には、不思議な少女・ギルダ役として百川晴香が出演。百川は2015年放送の『ウルトラマンＸ』で天才少女科学者・高田ルイを演じており、約10年ぶりに田口清隆監督のメガホンのもと、ウルトラマンシリーズにカムバックとなる。

三宅 健太さんコメント

この度、バロッサ星人(5代目)ザーゴンの声を担当しました。

このザーゴン、なかなかの収集癖があるようで、私自身にも通じるところがあり、とても親近感があります。

ウルトラマンシリーズに登場する異星人たちは、人間の心の隙間に入り込んでくるイメージがずっとありました。メフィラス星人(『ウルトラマン』)やペロリンガ星人(『ウルトラセブン』)、クリーン星人(『ウルトラマンレオ』)など。

バロッサ星人もまた、このようなパーソナルを持ち合わせているのではないかと思うと、畏敬の念すら覚え、やり甲斐・いたずら心に火がつきます。

ウルトラマンたちに負けないよう、ザーゴン奮闘しますので、是非是非ご期待ください!

百川 晴香さんコメント

この度、10年ぶりにウルトラマンシリーズへ出演できること、本当に光栄に思います。

今回は、不思議な少女・ギルダとして出演させていただきました! 田口監督を含めウルトラマン愛に溢れたスタッフさん方が10年前と変わらず暖かく迎え入れてくださり、とても楽しく撮影ができ本当に幸せな時間でした。

ウルトラマンオメガと不思議な少女ギルダがどうなっていくのか放送を楽しみにしててください!!

11月放送エピソード&場面写真が解禁!

11月1日O.A.：特別総集編②「アカジ ナリアキの非日常」

やあみんな! 俺はアカジ ナリアキ。太陽倉庫の上の階で、会社の社長をしているんだ。大好きなマサっさんのラジオ「エブリデイがトレンディ」を聴きながら、今日も俺は地道に仕事を頑張ってるぜ。だけど、聞いてくれよ!

この前、コウセイくんに荷物を渡そうと太陽倉庫に行ったら、オオキダくん、コウセイくん、アユムさんがいて、そこでとんでもない秘密を聞いちゃったんだ!!

誰にも言えないよ、こんなこと…これは大変なことになるぞ…!!!

11月8日O.A.：第17話「風花」

NDFの開発した新兵器により、人類は遂に怪獣の単独撃破に初成功する!

しかし、確かに倒されて死んだはずの怪獣が突如活動を再開!?

怪特隊とNDFは連携して防衛作戦を展開するが、事態は刻々と悪化していく…。

不死身の怪獣の弱点を探る為、ソラトとサユキは北の永久凍土へと飛ぶ!!

11月15日O.A.：第18話「バロッサの家」

コウセイはレキネス・トライガロン・ヴァルジェネスの実戦トレーニングとして、ソラトに勝負を挑む!

しかし練習場として訪れた山奥は、メテオカイジュウをお宝としてつけ狙うバロッサ星人ザーゴンのアジトだった!?

ザーゴンに捕まってしまったソラトとコウセイだが、コウセイの前に不思議な少女、ギルダが現れる。

11月22日O.A.：第19話「星の光を追いかけて」

苦労するけど最高に面白い? トクサツ撮影に夢中な少年エーイチは、突如大仁市に現れた怪獣の撮影中に不思議な赤い結晶を拾ってしまう。

その結晶は、人々のネガティブな感情を吸収してエネルギーに変えてしまう、宇宙から落ちてきた未知の物質であった。

11月29日O.A.：第20話「刻をこえて」

謎の重力波の調査に廃工場へと出動した怪特隊ウタ班。そこに居たのは、時を渡る能力を持つ、傷付き怯えた小怪獣だった!

小怪獣に導かれ、辿り着いた世界でソラトとコウセイが見たものは、怪獣を殲滅する為に発展を続けてしまった来たるべき人類の未来の姿で…。

