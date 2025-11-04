バンダイスピリッツは、『ウルトラマンゼロ THE MOVIE 超決戦！ベリアル銀河帝国』より「S.H.Figuarts カイザーベリアル」(13,200円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約受付中、2026年6月発送予定。

『ウルトラマンゼロ THE MOVIE 超決戦！ベリアル銀河帝国』より、銀河皇帝「カイザーベリアル」がS.H.Figuartsシリーズに登場。

円谷プロダクション造形部門LSS協力のもと、さまざまなポーズを取らせても破綻しないプロポーションで約150mmのサイズに落とし込みS.H.Figuarts化した。「カイザーベリアル」の最大の特徴でもあるマントは、合計3枚の布を使用して構成。マントの特徴を再現する為、シワ感のある生地を採用し、「カイザーベリアル」らしいイメージを追求した。

また、「カイザーベリアル」のアクションの為に必要な可動域を網羅し、劇中のさまざまなポーズを再現可能。マントには3枚の布すべてに針金を内蔵することで、アクションシーンの自由な表現が可能になっている。

「カイザーベリアルクロー」を再現した手首を含む、交換用手首パーツが左右各4種付属するほか、「デスシウム光線エフェクトパーツ」が付属。さらに、ボーナスパーツとして「ギガバトルナイザー(モンスロード発動Ver.)」が付属する。

(C)円谷プロ