8日放送の『かまいたちの知らんけど』(MBS 毎週土曜24:28～)は、陣内智則、ケンドーコバヤシをゲストに迎え、「NSC11期同期バスツアー! 昔の話聞いたらびっくりすることたくさん、知らんけど」を届ける。

陣内智則とケンドーコバヤシ

まず、移動中のキャンピングカーの中でトークをしていく。最初に濱家隆一は11期生でピン芸人同士の陣内とケンコバについて、2人の仲の良さから「ほぼ相方的感覚?」と尋ねる。ケンコバが「コンビ並みに気まずい」と言うと、陣内も「楽屋で一緒におってもピリピリする」と苦笑。「新幹線の席を離して欲しい」というケンコバが、濱家に「（相方の山内健司が）新幹線で横の席やったらどうするよ?」と問うと、「絶対にイヤですよ!」と濱家は声を大にする。

すると陣内は、若手時代にお互いのコンビが解散した当時を振り返り、「コバと組みたいな」と新たな相方としてケンコバを望んでいたとぶっちゃける。一方のケンコバも当時、陣内と同じ思いを抱えながら、コンビ結成に至らなかった思いがけない理由を明かし、かまいたちはあ然とする。

ほかにも、2人が口をそろえる「全員がとんがっていた若手時代」の話をはじめ、ケンコバが「あの時の陣内は強かったで」と証言する「（サバンナ）八木が陣内に挑んできた」ケンカエピソードを披露する。

そして一行は、ケンコバがおすすめする串揚げ店へ。陣内とかまいたちは絶品串揚げに悶絶。さらに、陣内とケンコバがMBSに初出演した際の約30年前の映像を見ながら、一同は盛り上がる。次の移動先の車内では、陣内が2009年の自身の離婚にまつわる裏話を赤裸々に打ち明ける。後輩芸人に助けられたという陣内のエピソードからトークが発展し、全員が「後輩にした善行をもっと拡散してほしい」という切なる願いをぶちまける。

続いて、ゲームセンターに到着した一同は、パンチングマシーン対決をおこなうことに。芸人界に轟くという「陣内がケンカ最強説」を確かめるべく本気の戦いが繰り広げられる。その結果は…。

(C)MBS