18日放送の『かまいたちの知らんけど』(MBS 毎週土曜24:28～)は、「独身男性芸人バスツアー！ みんなで語ったら結婚に近づく、知らんけど」と題し、チュートリアル・徳井義実、フットボールアワー・岩尾望、ロッチ・コカドケンタロウをゲストに迎えてトークを展開。移動中のキャンピングカーの中で三者三様の結婚観がぶつかり合う。

今回の企画趣旨に徳井は、「『結婚したいのにできてへん』みたいな前提が違うからな」と不満げな表情を浮かべ、岩尾もこれに同意。コカドは「結婚よりもほかのことを優先してる」と趣味のミシンに没頭する充実ぶりを語る。そもそもの結婚願望などに話が及ぶ中、山内の「(結婚)ギリギリまで行った人はいたんですか？」という質問をきっかけに赤裸々トークが展開。コカドが「僕はホンマにいない」と答える一方、岩尾は「一緒に暮らして、犬を飼いだして、それはもう(結婚に)向かっていると思ってた」という元カノとの切ない過去を告白。徳井も「幸せになってきて『結婚しよか』がブワァ～ってなって」とプロポーズ寸前までいったというリアルな恋愛話を打ち明ける。

そして一行は、結婚相談所を訪れることに。婚活のプロが3人をカウンセリングし、誰が一番結婚に近いかを判定してもらう。徳井は「いろいろな独身企画に呼ばれてきたけど、ついにここまで来たな」と苦笑い。岩尾は「相談所の人と会ったの初めてかも」と興味津々に。コカドは「『結婚したいぞ～』ってノリじゃないのに！」と反発しまくる。そこで相談所の代表が「ご自身で今結婚できていない理由はなんだと思いますか？」とズバッと切り込む。思わぬ直球質問に３人は困惑し、かまいたちは大笑い。判定の結果はどうなるのか？

