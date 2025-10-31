11月1日に開始する新配信サービス「DOWNTOWN+」(ダウンタウンプラス)のインスタグラムで31日、11月1日配信開始予定のオリジナル番組『芯くったら負け！実のない話トーナメント』に出演するケンドーコバヤシの動画コメントが公開された。

ケンドーコバヤシ

『芯くったら負け！実のない話トーナメント』は、つまらない話で競う話芸の祭典。笑わせることを禁じられ、戸惑いを見せる参加者たち。手探りながら芸人の実のない話がぶつかり合う。

ケンコバは「僕からしたらタブーに近いというか、劇場とか楽屋とかでやってはいけないと言われることを、一番叱られることをやっている。俺も、今日やったことを目の前で見たら叱ってきたし、タブーに踏み入れた感じですね」と収録を振り返り、視聴者に向けて「学びも気づきもない話、観てください」とメッセージを送った。

「DOWNTOWN+」のコンテンツは「ダウンタウン」「松本人志」「浜田雅功」の3つのカテゴリーで構成。まずは、松本人志カテゴリーにおいて、松本がプロデュース・出演する新コンテンツと、各カテゴリーの過去のテレビ番組・映画等のアーカイブ作品の配信からスタートする。

視聴方法はスマートフォン(アプリ)、テレビ(アプリ)、パソコン。料金は月額1100円、年額1万1000円(いずれも税込み、定額制)。11月1日21時より配信開始。