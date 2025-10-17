18日放送の『かまいたちの知らんけど』(MBS 毎週土曜24:28～)は、「独身男性芸人バスツアー！ みんなで語ったら結婚に近づく、知らんけど」と題し、チュートリアル・徳井義実、フットボールアワー・岩尾望、ロッチ・コカドケンタロウをゲストに迎えてトークを展開。かまいたちは結婚生活について語る。

今回の企画趣旨に徳井は、「『結婚したいのにできてへん』みたいな前提が違うからな」と不満げな表情を浮かべ、岩尾もこれに同意。コカドは「結婚よりもほかのことを優先してる」と趣味のミシンに没頭する充実ぶりを語る。そもそもの結婚願望などに話が及ぶ中、山内の「(結婚)ギリギリまで行った人はいたんですか？」という質問をきっかけに赤裸々トークが展開。コカドが「僕はホンマにいない」と答える一方、岩尾は「一緒に暮らして、犬を飼いだして、それはもう(結婚に)向かっていると思ってた」という元カノとの切ない過去を告白。徳井も「幸せになってきて『結婚しよか』がブワァ～ってなって」とプロポーズ寸前までいったというリアルな恋愛話を打ち明ける。

また、徳井の「独身最高っていまだに思う」という一言に対して、濱家隆一が「家に帰って誰もおらんのが想像できない。嫌やなと思う」と家庭を持つ幸せをかみしめる。一方の山内健司も「1日休みの日に自分だけのために使うのはものすごい罪悪感」と結婚後の大きな意識の変化を明かす。そして一行は、「結婚後のマイホーム探し」に備え、住宅展示場へ。最新の高級住宅に一同は大興奮する。

