JR 東日本クロスステーション ウォータービジネスカンパニーは11月12日より、現在JR東日本の新宿駅限定で設置している「豆乳自販機」を、東京・池袋・上野の3駅にも設置する。

豆乳自販機 機体イメージ

豆乳自販機は、豆乳飲料だけが並んだ自販機。その見た目のインパクトと豊富な商品ラインアップから、2024年10月に新宿駅(改札内 B1Fコンコース 中央東改札横ロッカー付近)に設置して以降、SNSやメディアで話題に。売上も通常のプラスアキュア自販機の約1.5倍と好評につき、このほど、東京・池袋・上野の3駅にも販売するなど、設置場所を拡大するという。

ラインアップは、プレーンタイプの定番商品から季節限定商品、「アフォガート」「チョコバナナ」といった思わず手に取りたくなるユニークな変わり種まで、圧巻の全36品。いくつものフレーバーをまとめ買いして楽しむことができる。

11月12日より新たに設置される場所は、以下のとおり。