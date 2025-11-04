菜花の里がJR西船橋駅の構内にて運営する「カフェドルセット」では10月31日、秋限定スイーツ「ピーナッツキャラメルパフェ」(1,430円)の販売を開始した。

同商品では、千葉県産ピーナッツを使用した秋限定のパフェ。

ピーナッツペーストとキャラメルソース、ブランマンジェ、白玉、バニラアイスクリームなどを合わせている。

また、「キャラメルピーナッツラテ」(715円)と「アイスピーナッツキャラメルラテ」(770円)も販売している。