体重100kg以上の人をレンタルできる「デブカリ」で働く女性たちの日常に密着　『ダマってられない女たち season2』

ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#5が、きょう3日(22:00〜)に配信される。

番組では今回、元HKT48の1期生で、現在は実業家として年商20億円を稼ぐママ社長・ゆうこす(菅本裕子)の“チームで支える子育て”に密着。「夫が妊娠について教えてくれる」と話すゆうこすによる独自の「チーム子育て」術に迫る。

ゆうこすの夫であるアーティスト・たなかの存在に「なかなかいないよ、こんな人」と、番組MCのMEGUMIも思わずうなる。「私は欲張りです」と語るゆうこすの、仕事も子育も全力で向きあう生活とは。新しい時代のキャリアと子育ての両立の形を追いかける。

さらに、体重100kg以上の体の大きな人をレンタルできるという話題のサービス「デブカリ」で働く女性たちの日常に密着。恋愛相談の相手から、一緒に食事をする友人、イベントの助っ人まで、依頼は様々。「デブ業界を牛耳る存在になりたい」と力強く語る彼女たちの、コンプレックスを武器に変えたポジティブな生き方に注目だ。

