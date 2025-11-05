ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が、アニメ『恋するマフィア』へ出演するライバーを決定するオーディションイベント「人気YouTubeアニメ『恋するマフィア』キャラクター声優オーディション」を、1日より開催している。

『恋するマフィア』の新作YouTubeアニメに声優として出演

「人気YouTubeアニメ『恋するマフィア』キャラクター声優オーディション」は、「17LIVE」で活動中のイチナナライバーであれば、Vライバーや着ぐるみなど顔出しをしていない人も参加が可能なアプリ内イベント。イベントで上位に入賞し、オーディションで選出された計4名のライバーは、『恋するマフィア』の新作YouTubeアニメに声優として出演することができる。さらに、選出されたライバーを対象に、出演時に使用する自身のオリジナルイラストも制作。また、4名の声優出演者のうち、1名以上はVライバーから選出される予定だという。