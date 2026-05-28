「狭くてちょっと暗くて……」俳優の山下幸輝が、「マイナビ ショードラアワード2026」受賞式にプレゼンターとして登場。“家でリラックスできる瞬間”について聞かれ、意外な場所を明かした。

山下幸輝

「僕はバイト経験が少ないので…」山下幸輝、やってみたい役柄を明かす

山下は、27日に都内で行われた「マイナビ ショードラアワード2026」受賞式にプレゼンターとして登場。MCを森香澄が務めたほか、プレゼンターとして小林幸子、畑芽育らも登壇した。

同受賞式は、誰もが動画づくりを楽しみ、発信できる時代に斬新なアイデア、刺激的なコンテンツを生み出したショートドラマを表彰するアワード。大賞受賞者には、賞金300万円と地上波テレビドラマの制作権が贈られる。

受賞式後、「どんなショートドラマを作ってみたいですか?」という代表質問に、山下は、「僕はバイト経験が少ないので、コンビニ店員とかやってみたい。コンビニ店員と常連のお客さんとの会話劇とか日常系」と回答。これに小林が、「おばさん役が必要だったら呼んでね!」と乗っかると、「もちろんです! ありがとうございます!」と爽やかに対応した。

また、ショートドラマが家でリラックスしている時間に多く観られていることから、「家でリラックスできる瞬間」について聞かれると、山下は「トイレで座っているときです……狭くてちょっと暗くて(笑)。携帯をずっと触っています」と照れながら答えていた。

「マイナビ ショードラアワード2026」受賞者

大賞:セイカイガワカラナイ

マイナビ新人賞:Agu.official｜美容室

クリエイター賞(企画部門):あの卓が気になる

クリエイター賞(企画制作部門):N高のドラマ

クリエイター賞(監督脚本部門):柄シャツ男リターンズ

クリエイター賞(映像音響編集部門):Bee Studio

出演者賞:馬越友梨(ネガティブちゃん)

出演者賞:川連廣明(#エモハルドラマ)

出演者賞:西堀文(ただつわたなべ)

マテリアルショートドラマPR賞:ビンビンビーン

ショー旅賞:めんたいフィルム

Instagramいいね賞:忠津勇樹

TikTokいいね賞:毎日はにかむ僕たちは。

一人芝居賞:だいじろう【俳優】

