ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が、10月27日から11月3日にかけて、東京・渋谷ストリームホールで開催されるソーシャル＆カルチャーの祭典「Social Innovation Week 2025」に出展し、先に実施したアプリ内イベントおよびオーディションによって選出された7名のライバーが参加するブースイベント『17LIVE STREAM(イチナナ ストリーム)展』を、10月29日・30日に実施する。

個性豊かなライバーがイラストや作品を展示

2023年より開催している「Social Innovation Week 2025」は、毎年オンライン含め15万人以上が参加しており、カンファレンス、トークセッション、ワークショップなどさまざまなプログラムで構成される“渋谷からソーシャルイノベーションを共創する”イベント。

当日の「17LIVE」公式ブースでは、個性豊かな7名のイチナナライバーが自身のイラストや作品を展示するほか、リスナーや来場者とのコミュニケーションを行う機会として活用し、ライブ配信そのもの魅力や個性を発信する。また、会場内のポスター等にも、参加するイチナナライバーが掲載される予定だという。