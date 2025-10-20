ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が17日より、東京ドームシティ アトラクションズとの初コラボレーションイベント「Vライバー限定 東京ドームシティ アトラクションズとバレンタインコラボ」を開催している。

「Vライバー限定 東京ドームシティ アトラクションズとバレンタインコラボ」

コラボチケット掲載権などのプライズ

「Vライバー限定 東京ドームシティ アトラクションズとバレンタインコラボ」は、「17LIVE」で活動中の認証Vライバーであれば誰でも参加できるイベント。見事アプリ内イベントで上位に入賞し、オーディションで選出された計5名のVライバーは、2026年2月10日〜18日の間、東京ドームシティ アトラクションズのコラボチケット掲載権や、園内の人気アトラクションエリアに設置される等身大パネル掲載権などが贈られる。さらに上位2名は、園内で放送される園内アナウンスにナレーションとして出演することができる。